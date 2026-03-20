Megszólalt a Demokratikus Koalícióból visszalépés miatt kizárt képviselőjelölt, cáfolja Dobrev Klára állításait

2026-03-20 18:26:00 CET

Kopping Rita szerint a tiszások nem zsarolták meg őt.

Nem értem, hogy miért kell egy pártnak saját magát kiherélnie – így fogalmazott lapunknak Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke az egyik DK-s képviselőjelölt visszalépése, majd pártjának erre adott reakciója után.

Horn Gábort azután kérdeztük meg, hogy a kisebb támogatottsággal rendelkező ellenzéki pártok képviselőjelöltjei elkezdtek sorra visszalépni. Mint megírtuk, pénteken Földi István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5-ös választókerületének jobbikos jelöltje, majd Kopping Rita, Bács-Kiskun megye 1-es választókerületének DK-s jelöltje jelentette be, hogy nem áll rajthoz. Földi István a legerősebb ellenzéki párt (azaz a Tisza) javára lépett vissza, Kopping Rita pedig arra kérte követőit, hogy egyéniben a legerősebb ellenzéki párt jelöltjét, listán pedig a DK-t támogassák. A DK kizárta a politikust

Horn Gábor elképzelhetőnek tartja, hogy lesznek még jelöltek, akik visszalépnek a parlamenti választásig. Szerinte ennek lehet valami konkrét helyi ügy az oka, de

simán elképzelhetőnek tartja azt is, hogy vannak olyanok, akik praktikusabb verziónak tartják azt, hogy kétpárti parlament legyen,

és ezzel akarják ezt támogatni.

„Azért döntöttem így, mert fontosnak tartom, hogy bizonyos választókerületekben létrejöjjön az együttműködés” – írta a Facebookon Kopping Rita, aki a Szövetség a Hírös Városért Egyesület tagja, és a kecskeméti önkormányzat egyik bizottságának az elnöke. Szerinte a Fidesz jelöltje lesz a befutó a körzetben, ha nem jön létre az együttműködés, azt pedig nem szeretné. A politikus arra kér minden ellenzéki jelöltet, hogy mérlegeljenek és ahol szükséges, vállalják fel ezt a döntést ők is.

A visszalépéssel kapcsolatban Dobrev Klára is posztolt. A politikus szerint volt jelöltjüket az egyesülete tiszás tagjai megzsarolták azzal, hogy visszahívják az önkormányzati bizottság elnöki pozíciójából, ha nem lép vissza. „Sajnos végül nem tudott ellenállni a zsarolásnak és a bizottsági elnöki széket és a vele járó pénzt választotta” – fogalmazott a párt elnöke. Dobrev Klára posztjában azt is kifejtette, hogy más körzetekből is érkeznek hozzájuk jelzések, miszerint a tiszások zsarolással és fenyegetéssel próbálkoznak. Ezért egy nyílt levelet írt Magyar Péternek, amiben arra kérte a Tisza Párt elnökét, hogy zsarolás helyett inkább normálisan beszélgessenek. Magyar Péter egy nevető emojival reagált Dobrev Klára nyílt levelére, majd kifejtette, hogy nem feladatuk foglalkozni a minden alapot nélkülöző, hazug vádakkal. „Szintén nem kommentálnám azt, hogy a rendszerváltást akadályozni próbáló megélhetési pártok vezetői saját párttársaikat vádolják azzal, hogy a pénzt és pozíciót választják” – tette hozzá.

Az esetleges zsarolásokkal kapcsolatban megkerestük a DK-t, kérdéseinkre azonban az ellenzéki párt úgy válaszolt, hogy többet egyelőre nem mond az ügyekről. Telefonon utolértük Kopping Ritát, aki visszautasította Dobrev Klára állításait, miszerint a tiszások megzsarolták volna őt. Jelezte:

a Szövetség a Hírös Városért Egyesületnek nincs is tiszás tagja, így nem is tudták megzsarolni, az önkormányzati bizottság elnöki tisztségéből való visszahívásához pedig közgyűlési határozat kellene.

Kopping Rita lapunknak elmondta, tudomásul vette a kizárást a pártból, de szerinte normális esetben ahhoz egy etikai vizsgálat kéne, azt pedig biztosan nem lehetett ilyen gyorsan elvégezni, így nem érti a helyzetet.

Horn Gábor arról beszélt: helytelen és butaság a pártból való kizárás.

Ha cinikus akarnék lenni, azt mondanám, hogy nincsenek már olyan sokan

– nyilatkozta lapunknak a szakértő.