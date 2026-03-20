Magyar Péter ajánlata a rendszerváltásért visszalépőknek a jogállam és a plurális demokrácia, a fékek és ellensúlyok visszaállítása

rendszerváltás;demokrácia;visszalépések;képviselőjelöltek;jogállam;visszaállítás;parlamenti választás;Fékek és ellensúlyok;Magyar Péter;

2026-03-20 18:12:00 CET

A Tisza Párt elnöke szerint győzelmük esetén a jövőben konszenzussal fogadnák el a választójogi és pártfinanszírozási jogszabályokat. Viszont az általa megélhetésinek, és szatellitnek nevezett pártok vádjaival nem foglalkoznak.

Mindenki tudja, hogy Orbán Viktor aljas, hazug rendszerét egy az egyben lehet legnagyobb eséllyel legyőzni. Nagyon legyőzni. A magyar emberek többsége megemeli a kalapját azon politikusok előtt, akik a visszalépésükkel vagy el nem indulásukkal a rendszerváltás mellé álltak és a haza érdekét választották a saját érdekük vagy pártjuk politikai túlélése helyett – írta Facebook-oldalán Magyar Péter, utalva a pénteken visszalépett ellenzéki képviselőjelöltekre.

A Tisza Párt elnöke azt állítja, április 12. egy népszavazás lesz arról, hogy maradjon-e Orbán Viktor „aljas és korrupt rendszere vagy építünk végre közösen egy működő és emberséges” hazát. Ezért köszönetet mond minden rendszerváltónak, aki – fogalmazott – érti a jelenlegi magyar politikai rendszer logikáját, amit az orbáni hatalom kényszerített ránk. „A leendő TISZA-kormány feladata többek közt a jogállam és a plurális demokrácia, valamint a fékek és ellensúlyok rendszerének visszaállítása lesz. Ehhez hozzátartoznak a jövőben konszenzussal elfogadandó választójogi és pártfinanszírozási jogszabályok is” – ígérte a visszalépőknek az ellenzéki vezető.

Lapunk is beszámolt arról, hogy pénteken többek példáját követve, pártjából nem elsőként Földi István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5. számú egyéni választókerületében indult jobbikos jelölt lépett vissza. Ugyanezt tette Kopping Rita, a Bács-Kiskun megyei 1. számú választókerületének DK-s képviselőjelöltje is. Őt azonban szinte azonnal kizárta a pártja, azzal vádolva meg politikusát, hogy megzsarolta a Tisza Párt, és fontosabb volt neki a pozíció és a pénz, mint a kormányváltás.

Magyar Péter utóbbira annyit reagált, hogy a rendszerváltás megakadályozása érdekében induló, szinte mérhetetlen támogatottságú szatellit pártok vezetői által megfogalmazott, minden alapot nélkülöző, hazug vádakkal nem feladatuk foglalkozni.– Szintén nem kommentálnám azt, hogy a rendszerváltást akadályozni próbáló megélhetési pártok vezetői saját párttársaikat vádolják azzal, hogy a pénzt és pozíciót választják – tette hozzá a pártelnök.