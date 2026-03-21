Ha Orbán Viktor marad, Magyarország aligha számíthat uniós pénzre, a kifizetéseket még szigorúbb feltételekhez kötnék

2026-03-21 08:40:00 CET

Németország és az Európai Unió egyre türelmetlenebbül figyeli a magyar miniszterelnök manővereit, és rövid távon erős politikai, közép- és hosszú távon pedig súlyos pénzügyi következményekre lehet számítani az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitelcsomag blokkolása miatt. ­

Friedrich Merz német kancellár nyíltan súlyos hűtlenséggel vádolta meg Orbán Viktort, miután a magyar kormányfő a legutóbbi EU-csúcson megvétózta az Ukrajnának szánt kulcsfontosságú támogatást. Merz kancellár hangsúlyozta, hogy az Európai Unió cselekvőképességének és tekintélyének rombolását nem hagyják válasz nélkül, és a következmények messze túlmutatnak majd ezen az egyetlen vétón. A német vezetés szemében a magyar lépés zsarolásnak tűnik, amely rontja a közösség egységét. Ilyen kemény állásfoglalásra a mindenkori német kancellár részéről a magyar kormánnyal szemben nincs is példa azóta, hogy Magyarország az európai közösség tagja.

Johann Wadephul külügyminiszter már hétfőn, a külügyminiszterek uniós tanácskozásán szintén egyértelművé tette, hogy Berlin rendkívül rossz szemmel nézi a magyar kormányfő pálfordulását, hiszen tavaly decemberben Budapest még nem akadályozta meg az elvi döntést az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós csomagról.

Milyen következményekre utalhatott a német kancellár? Berlin nyilván kivárja a magyar választás eredményét. De Merz arra céloz, ha minden marad a régiben Magyarországon, komoly válaszcsapásra számíthat a hamarosan kezdődő hosszú távú uniós költségvetési tárgyalásokon. Ezekre a megbeszélésekre Németország komoly befolyást gyakorol az Unió legfőbb nettó befizetőjeként. A kancellár jelezte azt is, hogy legkésőbb a büdzsé vitájakor újra előveszik a magyar lojalitás kérdését, ami azt jelenti, hogy a kohéziós és helyreállítási alapok kifizetését még szigorúbb feltételekhez köthetik. Ha Budapest továbbra is kitart a vétópolitika mellett, a jelenleg befagyasztott uniós források feloldására szinte semmi esély nem marad, ami jelentős gazdasági bizonytalanságot vonhat magával.

Tehát ha Orbán Viktor marad, aligha számíthat Magyarország uniós pénzre.

Mindezeken túl a német vezetés és az uniós diplomácia már dolgozhat a magyar vétó megkerülésén is, hogy az Ukrajnának szánt létfontosságú összegeket tagállami szintű garanciavállalásokkal, a közös uniós keretrendszeren kívül biztosítsák. Ez tovább növelné Magyarország politikai elszigeteltségét, és hosszú távon rögzítené azt a képet, hogy megbízhatatlan partner az európai közösségben. A német „vörös vonal” átlépése tehát nemcsak diplomáciai feszültséget, hanem az ország európai érdekérvényesítő képességének drasztikus csökkenését eredményezi.