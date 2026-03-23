A magyar Honecker

2026-03-23 06:00:00 CET

A Német Demokratikus Köztársaság 1989-ben ünnepelte fennállásának 40. születésnapját, amely alkalomból október 7-én Erich Honecker pártfőtitkár, az NDK államtanácsának elnöke mondott ünnepi beszédet a kelet-berlini Palast der Republik épületében. Az eseményre számos baráti ország vezetője is ellátogatott, például Mihail Gorbacsov szovjet pártfőtitkár, aki később elképesztő népszerűtlenségnek örvendett honfitársai körében a Szovjetunió szétesése miatt, de ott volt a hírhedt román diktátor, Nicolae Ceausescu, illetve Wojciech Jaruzelski, aki 1981 decemberében szükségállapotot vezetett be hazájában. Honecker egy virtuális valóságot festett az egybegyűlteknek, miszerint Kelet-Németország magas életszínvonalat és szociális biztonságot nyújt az állampolgárainak, „a szocializmus útja visszafordíthatatlan” és elutasította a peresztrojka és a glasznoszty jelentette szovjet nyitási kísérleteket is. Az év januárjában még azt is nyilatkozta, hogy az "Antifasiszta Védőfal" akár még ötven vagy száz évig is fennállhat. Eközben a való világban más folyamatokat zajlottak: Lipcsében tízezrek tüntetettek a szabad választásokért, Kelet-Berlinben, Drezdában és más kelet-német nagyvárosokban is tömegmegmozdulásokra került sor. A beszéd elmondása után alig két héttel Honeckert leváltották, november 9-én pedig leomlott a berlini fal.

Hasonló „képzelt” déjà vut éltem át (Honecker beszédekor két éves voltam), amikor Orbán Viktornak a CPAC Hungary rendezvényen szombaton elmondott szavait hallgattam. A doktor miniszterelnök úr szokásosan harcos kedvében volt, konzervatív zsúrján huszárosan köszöntötte az európai populista jobboldal szereplőit, Alice Weidelt az AfD-től, Santiago Abascalt a Voxtól, és az esemény sztárvendégeként érkező anarcho-kapitalista argentin fenegyereket, Javier Milei elnököt is. Orbán nyitásként a Gumimacik rajzfilmsorozatból ismert Gyagyás Tódiként méltatta Lord Ikszornt, akarom mondani Donald Trumpot. „Trump elnök győzelme óta jobb hely lett a nyugati világ” - mondta komoly arccal. Őzsarnoksága leszámolt a genderrel, a woke-kal, visszaadta a keresztény büszkeséget - az anya nő, az apa férfi, és mindenki hepi. Orbán szerint Magyarország (nem ő és rendszere) kettős présben van a globalista Brüsszel és Ukrajna között, de előbbieket legyőzték és utóbbiakkal is jól állnak. A Patrióták szellemi ihletadójának számító Orbán is leszámolt itthon a genderrel, kizárta a migránsokat, megvédte a társadalmunk keresztény alapjait. Közel a hajnal, amikor a Patrióták berúgják a brüsszeli Babilon kapuit is. Igazából minden rendben van, jól nézünk mi ki.

A valóság ezzel szemben egészen másként fest. A szuverenista magyar kormány kiszolgáltatta Magyarországot és a nyugati szövetségi rendszert Vlagyimir Putyinnak, menetrendszerűen gáncsolja az uniós döntéshozatalt Ukrajna ügyében. Az ország gazdasága az elmúlt három évben gyakorlatilag stagnált, az ország teljesítménye a régiós átlag alatt maradt. A magyar kórházak amerikai horrorfilmek forgatási helyszínei lehetnének. Minden az összeomlás jeleit mutatja. A hajnal azonban közeledik — csak nem az, amelyikről Orbán beszél.