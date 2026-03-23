2026-03-23 06:00:00 CET

Távol álljon tőlem, hogy az MCC-t az egykori Munkásőrséghez hasonlítsam, pusztán azért hozom ide, mert az MCC megszerezte a Budapest egyik legértékesebb telkén fekvő épületet – telket –, amely korábban a Munkásőrségé volt, és évek óta épít ott valamit, a nyilvánosságtól gondosan elzárva. Hónapok óta áll az építkezés, talán elfogyott a pénz. Bár a pénzhiányt eléggé furcsállom: a kormány a jelek szerint arra ad pénzt, amire csak akar, függetlenül a költségvetés helyzetétől. És ahogy látom, az MCC most is jelentős bevételhez jut hozzá: a MOL részvényeseként éppenséggel 25 milliárd jut neki - ki tudja mire kell ez az összeg. A MOL részvénycsomagot az MCC az államtól kapta, többek között ebből működteti az egyre nagyobbra növő Fidesz utánpótlás nevelő és tudományos intézményi hálózatát.

Nem tudok arról szavazni, helyes-e a legnagyobb olajtársaság üzleti politikája, arról azonban igen, hogy tökéletes kiszolgálójává vált az orbáni hatalomnak. Nem pusztán az MCC-t, más, a kormányzathoz köthető alapítványt is hasonló nagyságrendben támogat részvényesként a cég, például a Corvinus egyetem alapítványát – ezek az összegek nem össztársadalmi célokat, sokkal inkább a Fidesz érdekeit szolgálják.

Kiváltképp igaz ez az MCC-re, amely látható és rejtett összefonódásokon keresztül vált a hatalmi gépezet részévé. Most pont ezzel a 25 milliárd forinttal, amelynek odaítéléséről sietve, még a választások előtt döntött a MOL vezetése, taggyűlése. (Jut is eszembe: mi van a a bennfentes kereskedés ügyével? ) Az MCC amúgy nem az elmúlt tizenhat év terméke, hosszabb ideje nevelgeti a Fidesz, viszont mostanra olyan konglomerátummá nőtte ki magát, amely meglehet, egy új kormány számára is érinthetetlen lesz, s a régit fogja szolgálni. Könnyen lehet: hasonlóan nagy összegekkel. Mert mint érzékeljük: a Fidesz mindig is gondolt a jövőjére...