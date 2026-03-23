A közel-keleti válság átrendezte az utazási keresletet, a magyarok a biztonságosabb európai célpontok felé fordulnak

2026-03-23 10:36:00 CET

Látványos áremelés egyelőre nincs.

Egyelőre nincs egységes átárazás, inkább eseti, ad hoc mozgások jellemzőek az utazási szektorban. Az utazási szerződésekre vonatkozó kormányrendelet lehetővé teszi, hogy a lefoglalt utak esetében az utazási irodák az indulás előtt legkésőbb 20 nappal módosítsák az árakat, de csak a jogszabályban és a szerződésben meghatározott költségelemek változása esetén, például árfolyam- vagy üzemanyagköltség-emelkedés miatt - mondta a Népszavának Bakó Balázs, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének szóvivője. Az ilyen egyoldalú emelés ugyanakkor nem haladhatja meg a 8 százalékot, akkor sem, ha a költségek ennél nagyobb arányban növekedtek.

A közel-keleti válság hatására felértékelődtek a nyáron amúgy is közkedvelt közeli tengerpartok, mindenekelőtt a mindig is népszerű Horvátország a magyarok körében még keresettebb lett, az egyénileg utazóktól az utazási irodákon keresztül, akár magasabb kategóriájú szálláshelyeket foglalókig széles körben. Spanyolország, és ahhoz kapcsolódóan Mallorca és a Kanári-szigetek népszerűsége is nőtt, de egyre többen keresik a Zöld-foki-szigeteket, valamint továbbra is a klasszikus görögországi nyaralóhelyeket - tudtuk meg. Érdekes, hogy Tunézia milyen ütemben kezd előtérbe kerülni, számottevő növekedést látni a kiutazó forgalomban késő ősztől tavaszig, de még nyáron is. Bakó Balázs is igazolta, hogy a megváltozott világpolitikai helyzet miatt a legtöbb utazó igyekszik tudatosan tájékozódni, egyesek kivárnak, és vannak, akik módosítják utazási terveiket. A közel-keleti átszállással tervezett utazásokat mindenképp módosítani volt szükséges vagy időben, vagy repülési útvonal tekintetében. Másrészt sokan kivárnak a térségbe irányuló utazások újrafoglalásával, bízva a helyzet mielőbbi rendeződésében - összegezte Holczinger Zoltán, a repjegy.hu online üzletágának vezetője. A nyári időszakra vonatkozó foglalásokban egyelőre nem érezhető visszaesés. A jelenlegi helyzet nem rendítette meg a keresletet, és amennyiben egy adott utazást mégis törölni kényszerülnek, az utasok jellemzően nem mondanak le a nyaralásról, hanem más, biztonságosabb európai úti célokra foglalnak át – tette hozzá a repülőjegy értékesítő cég illetékese.

A Közel-Keleten kialakult helyzet az egyéni utazóknak sokszor szinte megoldhatatlan helyzeteket hozott, de az utazási irodák számára is komoly kihívást jelentett: az elmúlt hetekben több ezer érintett utas hazajuttatását kellett megszervezni, nagyobb csoportok esetén akár kisebb csoportokra bontva őket az éppen elérhető repülőjegyek szerint. Az iráni háború nagyon érzékenyen érintette a közel-keleti turizmust is, aminek most van, illetve lenne a főszezonja. A térség turizmusa jelentősen megtorpant, a helyi légitársaságok egy időre szinte teljesen leálltak, de mostanra, ha csökkentett járatszámmal is, de újra elkezdtek repülni - szögezte le Bakó Balázs. Mindenki bízik benne, hogy még a tavaszi időszakban rendeződik a helyzet, így a klasszikus nyári turizmust, a főszezoni utazási terveket már nem fogja közvetlenül érinteni, különösen, hogy a nyári főszezonban a magyar utazók által kedvelt mediterrán tengerpartok kellő távolságra vannak a konfliktuszónától. A közel-keleti nagy átszálló repülőterekkel mindenesetre most még nem lehet magabiztosan tervezni, az ázsiai térségbe más útvonalakon, sok esetben drágábban és több idő alatt lehet eljutni.

A nyári utazási tervek alakulása attól is függhet, hogyan változik a közel-keleti helyzet a következő hetekben. Jelenleg Törökország esetében nem látszik általános, drasztikus kereslet-visszaesés a magyar piacon, ugyanakkor az utasok szemmel láthatóan érzékenyebben reagálnak a térséget érintő hírekre, és többen fontolgatják, hogy inkább más mediterrán vagy európai úti célt választanak idei nyaralásukra. Törökország hatalmas ország, melynek Szíriával határos, és ahhoz közeli területe már évek óta nem számít kockázatmentes területnek, viszont az ország turisztikailag frekventált részei folyamatosan fogadják a külföldi turistákat, melyet jól jelez, hogy az isztambuli repülőtérre tolódott át az átszálló légiforgalom jelentős része az öbölmenti térségből. A török partvidék így továbbra is a legjobb ár-érték arányú nyári desztinációk közé tartozik.

A szakember szerint a jelenlegi helyzet egyfajta „pillanatképként” értelmezhető, ha a közel-keleti konfliktus lezárul, a forgalom viszonylag gyorsan helyreállhat. A turizmusnak jellemző sajátossága, hogy a nemzetközi események miatti hirtelen leállásokat, az adott események rendeződése után, gyors regenerálódás, a kereslet hirtelen növekedése követi. A tudatosság láthatóan és érezhetően nőtt, a nagyon jó előfoglalási szezon is ezt példázza: aki teheti, előre igyekszik bebiztosítani a helyét és az árakat is. Ugyanezt tapasztalják a repülőjegy eladásoknál is, a korábban jellemző utolsó pillanatos foglalások, a rövid időablakok megnyúltak, gyakran 2-3 hónappal a tervezett indulás előtt döntenek a vevők. Ez a repülőjegyek és a szállások árában is kimutatható árelőnyt jelent, a kereslethez igazodó, azzal hullámzó dinamikus árazást már minden piaci szereplő alkalmazza - hangsúlyozta a MUISZ szóvivője.