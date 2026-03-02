„Reálisan legalább egy-két hetet mindenképp igénybe vesz, mire mindenki haza tud jutni”

turizmus;Dubaj;Qatar Airways;Emirates légitársaság;MUISZ;

2026-03-02 16:10:00 CET

Egyelőre napról napra hosszabbítják a határidőket. Arra a sokkszerű helyzetre, ami kialakult, sem a légitársaságok, sem az utazási irodák nem tudtak érdemben felkészülni.

Óriási globális logisztikai káoszt okoz az iráni helyzet miatti közel-keleti légtérzár, amely a világ legfontosabb átszálló csomópontjai között számon tartott Dubajt és Dohát érinti elsősorban. Most kezd tudatosulni mindenkiben, hogy milyen hatalmas kisugárzó hatása van a közel-keleti légitársaságok leállásának a polgári légiforgalomra - nyilatkozta a Népszavának Haris Richárd, a Magyar Utazási Irodák (MUISZ) kiutaztatási bizottságának elnöke, akinek cége ugyancsak érdekelt az ázsiai és közel-keleti turizmusban.

Az Emirates, a Qatar Airways és az Etihad gyakorlatilag leállt, mindeddig e három légitársaságon keresztül zajlott Európa és Ázsia között a polgári légiforgalom jelentős része. Egyelőre minden Isztambul felé terelődött, ami hatalmas torlódást okoz. Ausztráliától Japánon és Vietnámon át Afrikáig, a Maldív szigetektől Mauritiusig magyar utasok sokasága közlekedett a közel-keleti légitársaságok járataival, illetve utazott még a múlt héten is. Nem csak az Egyesült Arab Emírségekben és Katarban rekedtek tehát kint turisták a világ minden tájáról, hanem Ázsia egzotikus turista paradicsomaiban is sokan lehetnek olyanok, akiknek például Emirates járatra van jegyük hazafelé, de még nem tudhatják, hogyan, milyen kerülőúton tudnak visszarepülni majd. Jó esetben van még egy-két hetük a nyaralásból, mert esetleg nemrég érkeztek, és egyelőre abban reménykedhetnek, hogy a helyzet közben rendeződik.

Békekötés, de minimum néhány órás tűzszünet kellene ahhoz, hogy a közel-keleti légtérzárat legalább néhány órára feloldják, hogy biztonságosan elhagyhassák a térséget az ott turistaként vagy munkavállalóként tartózkodó külföldiek.

Egyelőre napról napra hosszabbítják a szállodákban elhelyezett külföldi turisták ellátását, Abu Dhabiban, Dubajban és Dohában is az állam rendezi a szállodai számlákat - mondta a MUISZ illetékese.

Több százezres kényszerpihenőre ítélt turista tömegről van szó, akiknek nem csak az elszállásolása kerül pénzbe, hanem a majdani hazajuttatása is. A Konzuli Szolgálatnál már több mint ötezer, több mint fele részben Dubajban lévő magyar regisztrált. Egyelőre napról napra hosszabbítják a határidőket, mert az aktuális napi helyzetnél pontosabbat senki nem tud. Háborús krízis esetén, arra a sokkszerű helyzetre, ami kialakult, sem a légitársaságok, sem az utazási irodák nem tudtak érdemben felkészülni.

Reálisan legalább egy-két hetet mindenképp igénybe vesz, mire mindenki haza tud jutni

- mondta kérdésünkre Bódis Gábor turisztikai szakértő. Hozzátette: ez mindenkinek - az utasoknak, a légitársaságoknak, a biztosítóknak és a desztinációnak is - nagyon sokba fog kerülni. A turizmust gyakran a „béke iparágának” nevezik, nem csak azért, mert nyugalom kell hozzá, hogy jól működjön, hanem azért is, mert minden szereplőnek az az érdeke, hogy a forgalom mielőbb helyreálljon. Ha a konfliktust lokalizálják, a szektor viszonylag gyorsan regenerálódik, de a teljes helyreállás – különösen imázsban és utasszámban – időt és jelentős plusz költséget igényel majd.