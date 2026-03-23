Itt vannak a fotók Matolcsy György harmincmilliós jegybankelnöki mosdójáról

Matolcsy György;MNB;Hadházy Ákos;

2026-03-23 07:20:00 CET

Hadházy Ákos szerint a fekete-fehér mozaikpadló 9,5 millióba, a különleges olasz márvány falburkolat 11 millióba került.

Képeket osztott meg Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő Matolcsy György volt jegybankelnök mosdójáról, miután a 444 kiperelte a Magyar Nemzeti Bank Szabadság téri székházának felújítására vonatkozó dokumentációt, egy több mint ötszáz oldalas, részletes tétel- és árlistával.

Az ellenzéki politikus bejegyzésében kiemelte,

a fekete-fehér mozaikpadló 9,5 millióba,

a különleges olasz márvány falburkolat 11 millióba került,

bár a zuhanyrózsa nem aranyból, hanem sárgarézből van, csak az az egy szerelvény egymillió lehetett,

a képeken látszik a darabonként 52 ezerért vett 72 darab arany hatású vécékefe egyike is,

a mosdó nem közvetlenül Matolcsy György dolgozószobájából nyílt, egy gardrób/öltöző szobán keresztül lehet odajutni, a bónusz fotón az oda lerakott 2,5 milliós dizájn pihenő fotel szerepel.

„Ez az elképesztő luxus – szó szerint – a devizahitelesek szenvedéséből született. Az erre elköltött pénz ugyanis akkor keletkezett, amikor a devizahitelesek forintosításánál az MNB 260 forintért adta el a bankoknak azt a frankot, amit ő 160-ért vett” – írta a képviselő, megjegyezve: hiába motyogja Kocsis Máté, hogyha igazak a független sajtó által írtak, akkor Matolcsy Ádámnak a börtönben a helye. „A főbűnös nem Ádám, hanem az apja – aki éveken át pakolhatta ki a Nemzeti Bank pénzét . Ezt már a kormány is elismeri, de Orbán »jobbkeze« még mindig szabadlábon grasszál” – hangsúlyozta Hadházy.

A 444 cikkében szerepelt az is, hogy a felújítás során nemhogy nem költségtakarékosan költöttek, hanem számolatlanul szórták a pénzt az épület műemléki állapot megőrzésével éppen ellentétes célokra, így például a tetőtér beépítésére az MNB alapfeladatainak ellátását nem szolgáló létesítményekkel – például létrehoztak egy VIP szintet közösségi terekkel, fitneszteremmel, éttermekkel, reprezentatív tárgyalóval.

De kiderült, hogy összesen 2,1 milliárd forint ment el ajtókra, és az irodaterek belsőépítészetére szintén nem sajnálták a pénzt, az egyedi asztalosmunkák és a belső terek reprezentatív kialakítása több mint 2,3 milliárd forintba került. Munkadíjjal együtt további 442 millió ment konyhatechnológiai kiadásokra, és a VIP különteremben, illetve VIP étteremben 177 millió forintba került csak a falburkolat.