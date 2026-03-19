Jegybankelnöki aranybudi, VIP-szint, milliós narancsprés – Újabb részletek derültek ki az MNB-székház százmilliárdos felújításáról

2026-03-19 08:56:00 CET

Összesen 2,1 milliárd forint ment el ajtókra, a tetőteret pedig az MNB alapfeladatainak ellátását nem szolgáló létesítményekkel építették be.

A Magyar Nemzeti Bank 2019-ben döntött a Szabadság téri székházának átfogó korszerűsítéséről, akkor erre bruttó 55 milliárd forintot szántak, ám a beruházás végül csaknem a duplájába került. A 444 kiperelte a felújítás dokumentációját, a bíróság így kötelezte az MNB-t, hogy bocsássa a portál rendelkezésére a módosított, megemelt költségvetésű szerződést és a szerződés mellékleteiből nyolcat. Ez utóbbiak egyike egy több mint ötszáz oldalas részletes tétel- és árlista.

A számvevőszéki jelentés már korábban megállapította, hogy „az MNB gazdálkodása az ingatlanberuházások, -felújítások tekintetében nem teljesítette a takarékos működés követelményét”. A részletes kifejtés több, a rekonstrukcióval kapcsolatos aggályos pontot felsorolt:

a beruházás nem volt költségtakarékos,

az MNB és a leányvállalata, az MNB-Ingatlan közötti kapcsolat miatt kellően transzparens sem volt, ráadásul a jegybanki vezetés a székházfelújításra vonatkozóan szűkítette az MNB igazgatóságának kontrollfunkcióját,

a beruházási szerződés egy időben annak hiányosságai miatt alaptörvényi előírásoknak sem felelt meg,

nemhogy segítette volna a műemléki állapot helyreállítását, épp azzal ellentétes hatású lett,

a székházfelújítással kapcsolatos kiadások szinte teljes egészében (98,2 százalékban) „azonos érdekeltség alá tartozó”, azaz Somlai Bálint érdekeltségébe tartozó cégekhez (Somlai Invest Zrt. és RAW Development Kft., Raw Facility Kft. és Somlai Design Kft.) került.

Az MNB új vezetésének feljelentése nyomán az ügyben büntetőeljárást indított a Nemzeti Nyomozó Iroda.

Egyébként a határidőt sem sikerült tartani, az MNB csak 2025 januárjában költözhetett be a felújított székházba (és akkor is csak bizonyos egységei, mások, a Szabadság téri épület csökkent kapacitásai miatt, az MNB által addig használt budai, Krisztina körúti irodában maradtak).

A kiperelt dokumentációban vannak bőven extrém tételek, a portál összefoglalója alapján ilyen

a soft close, quick release és bidé funkciókkal ellátott, nettó 1,1 millió forintba kerülő vécé, illetve a nettó 9 566 417 forint értékű fekete-fehér kőmozaik, melyen végigsétálhat az, aki el akar jutni hozzá.

a 84,4 négyzetméternyi, Bianco Lasa márványból készült nagvtáblás természetes kő falburkolat, amit 11 291 678 millió forintért kapott meg a vécéjébe az akkori MNB-elnök,

vagy a jegybankelnöki aranybudi, amit egy áfa nélkül 11 921 904 forintba kerülő, műemléki jellegű díszítő fatagozatokkal ellátott, külön belsőépítészeti tervek alapján készített pácolt tömör fa ajtó választ el a több mint nettó 20 millió forintért kitapétázott elnöki irodától.

A 444 kiemeli, a felújítás során nemhogy nem költségtakarékosan költöttek, hanem számolatlanul szórták a pénzt az épület műemléki állapot megőrzésével éppen ellentétes célokra, így például a tetőtér beépítésére az MNB alapfeladatainak ellátását nem szolgáló létesítményekkel – például létrehoztak egy VIP szintet közösségi terekkel, fitneszteremmel, éttermekkel, reprezentatív tárgyalóval.

De kiderült az is, hogy

összesen 2,1 milliárd forint ment el ajtókra.

az irodaterek belsőépítészetére szintén nem sajnálták a pénzt, az egyedi asztalosmunkák és a belső terek reprezentatív kialakítása több mint 2,3 milliárd forintba került.

munkadíjjal együtt további 442 millió ment konyhatechnológiai kiadásokra. Vannak itt 4-5 milliós hűtőkamrák, egy 4 zónás indukciós főzőlap alul nyitott tárolóval 3,4 millió forintért (csak anyagköltség, munkadíjjal együtt több mint 5 millió), több hőlégkavarásos sűtő-gőzpároló darabonként, beszereléssel 7 millió fölötti összegért, folyamatos üzemű, behúzókosaras mosogatógép beszereléssel együtt 20,67 millióért, narancsprés 1,9 millióért, multifunkcionális sűtő- és főzőberendezés beszereléssel együtt több mint tízmillióért.

a VIP különteremben, illetve VIP étteremben 177 millió forintba került csak a falburkolat. Festésre és tapétázásra – beleértve a már említett húszmilliós elnöki irodai tapétát –, azaz felületképzésre 1,4 milliárd forint ment el.

De az ukránellenes, „aranybudis” Fidesz-kampány fényben különleges tételek még a következők (az arany nyilván csak aranyszínűt jelent):

szappanadagoló arany – 6 darab, 3 041 577 forint,

intim hulladékgyűjtő arany – 45 db, 2 306 910 forint,

wc papír tartó arany – 71 db, 5 392 034 forint,