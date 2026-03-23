Továbbra is Kim Dzsongun Észak-Korea elnöke

2026-03-23 11:07:00 CET

Az eddigi vezetőt a távol-keleti ország legfelsőbb népi gyűlése nevezte ki hétfőn újfent államfővé, miután egy héttel korábban kiderült, 99,99 százalékos lett a részvételi arány a világ legkeményebb diktatúrájában rendezett választáson.

Kim Dzsongun észak-koreai vezetőt újra kinevezték államügyekért felelős elnökké – írja a Reuters a KCNA állami hírügynökség hétfői jelentése alapján. A döntést a világ legkeményebb diktatúrájában a parlament szerepét eljátszó, egy nappal korábban összehívott legfelsőbb népi gyűlés idei első ülésén hozta meg. A phenjani testület tagjai az ismertetettek szerint a szocialista alkotmány módosításait és kiegészítéseit, valamint az államügyi bizottság és más állami vezető testületek vezetőit is megválasztják majd.

–Az észak-koreai törvényhozás, amely hivatalosan jóváhagyja az állam politikáját, általában a Koreai Munkáspárt kongresszusát követően ülésezik, hogy a párt döntéseit törvényerőre emeljék. A KCNA közlése szerint a találkozón áttekintik az ország ötéves gazdasági tervét is, amelyet a februárban tartott kilencedik pártkongresszuson jelentettek be – írja a Reuters, fő kérdésként említve, hogy a népi gyűlés formálisan is kimondja-e Kim Dzsongun vezető „két ellenséges államként” jellemzett politikáját Dél-Koreával szemben, feladva a korábbi újraegyesítési célokat.

A cikk megjegyezte, hogy a diktátor befolyásos húga, Kim Jodzsong feltűnően hiányzott a KCNA által ismertetett államügyek bizottsága tagjait felsoroló listáról. A dél-koreai egyesítési minisztérium közölte, hogy vizsgálja, miért nem szerepel a listán, de elemzők szerint ez a lépés nem feltétlenül jelenti a befolyás elvesztését. Kim Dzsongunt a Koreai Munkáspárt februári kongresszusán választották öt évre újra pártfőtitkárnak.