Újraválasztották Kim Dzsongunt, még öt évig ő vezeti Észak-Koreát, a világ legkeményebb diktatúráját

2026-02-23 07:18:00 CET

Az erről is szóló pártkongresszuson egyelőre nem jelent meg Kim Dzsongun 13 éves lánya, Kim Dzsue, akit a sajtó egy része lehetséges utódként emleget.

Észak-Korea kormányzó pártja, a Koreai Munkáspárt a kilencedik kongresszusán újraválasztotta Kim Dzsongünt a párt főtitkárává - jelentette a hivatalos KCNA állami hírügynökség.

A KCNA beszámolója szerint Kim Dzsongun vezetése alatt Észak-Korea nukleáris erői a katonai elrettentés központi elemévé váltak, miközben a hadsereget elit erővé fejlesztették, a nukleáris elrettentőképesség ugrásszerűen javult, Kim Dzsongun növelte az ország nemzetközi presztízsét, és kedvezőbb külső környezetet teremtett a phenjani rezsim számára.

Kim Dzsongun 2011 óta vezeti Észak-Korea a világ legkeményebb diktatúrája, amely a nemzetközi szankciók ellenére tart ki az atomprogramja, illetve az interkontinentális ballisztikus rakétákkal végzett kísérletei mellett. Várakozások szerint a diktátor a 2026. február 19-én kezdődött kongresszuson még bejelentést fog tenni az atomprogram következő fázisáról is.

Az ötévente összehívott kongresszuson megválasztották a párt központi bizottságának tagjait és póttagjait, valamint módosították a pártszabályzatot. A változtatások részleteit nem hozták nyilvánosságra, de elemzők szerint több magas rangú tisztviselő - köztük korábbi külügyminiszterek és vezető katonai káderek - kikerült a testületből, a központi bizottságág 39 tagjának több mint a felét lecserélték, ami generációs és hatalmi átrendeződésre utal.

Lim Ülcsul, a dél-koreai Kjongnam Egyetem Észak-Korea-szakértője szerint Kim újraválasztása annak deklarálása, hogy a vezetés maga mögött hagyta a krízismenedzsment időszakát, és magabiztos, stabil uralmi szakaszba lépett.

Az állami médiumok eddig nem jeleztek jelentős új bel- vagy külpolitikai irányváltást; a tanácskozás fókuszában az elmúlt időszak gazdasági nehézségeinek leküzdése és az elért eredmények álltak. Megfigyelők továbbra is várják, hogy a vezetés ad-e jelzést a nukleáris program bővítéséről, illetve az Egyesült Államokkal és Dél-Koreával folytatandó párbeszédről.