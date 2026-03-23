Meghalt Lionel Jospin

gyász;francia miniszterelnök;

2026-03-23 14:34:00 CET

A szocialista politikus, volt francia miniszterelnök 88 éves volt.

Életének 89. évében elhunyt Lionel Jospin, volt francia miniszterelnök, ahogy családja az AFP hírügynökséggel közölte, a jobbközép Jacques Chirac francia elnök szocialista miniszterelnöke – írja a Politico. Emmanuel Macron francia elnök az X-en „nagyszerű francia alaknak” nevezte Lionel Jospint, aki, mint fogalmazott, szigorúságával, bátorságával és a haladás eszményével a köztársaság magasztos vízióját testesítette meg.

Lionel Jospin 1997 és 2002 között volt francia miniszterelnök, aki szociáldemokrataként nem jutott be a 2002-es elnökválasztás második fordulójába, szemben a szélsőjobboldali vezetővel, Jean-Marie Le Pennel. Az eredmény sokkhullámhoz vezetett a baloldalon, és előrevetítette a Nemzeti Tömörülés felemelkedését, amely már Marine Le Pen vezetésével Franciaország legnépszerűbb pártjává vált.

A néhai politikus egy 2020-ban megjelent könyvében bírálta Emmanuel Macront, amiért elavulttá tette a hagyományos pártokat, és felhánytorgatta neki a „gőgjét” – idézi fel a Politico. Emlékeztettek, hogy a volt kormányfő, aki az 1990-es években a szocialisták vezetőjeként sikeresen egyesítette a baloldali tábort, a 2022-es törvényhozási választási kampány során támogatta a szocialisták, a zöldek és a szélsőbaloldal szövetségét. „A kiemelkedő szocialista politikus karrierje és utolsó nyilvános üzenetei figyelmeztetésül szolgálnak a francia baloldal számára” – teszi hozzá a Politico.