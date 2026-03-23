Terrorizmus - Vegyi és bakteriológiai fegyverekre is készülni kell

Fennáll a veszélye annak, hogy terroristák vegyi és bakteriológiai fegyvert vetnek be - ezt mondta Manuel Valls francia miniszterelnök a nemzetgyűlésben elmondott beszédében. A Le Monde című lap ezzel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy vegyi fegyvert korábban már vetettek be terroristák, többek között a japán Aum szekta 1995-ben a tokiói metróban 12 ember halálát okozta, a támadásban ötvenen súlyosan megsérültek. Közben kora délután hivatalosan megerősítették: meghalt Abaaoud, a párizsi merényletek feltételezett fő szervezője.