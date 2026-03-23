Francois Bayrou rövid ideig az igazságügyi tárcát vezette Emmanuel Macron első kormányában, korábban pedig – 1993 és 1997 között – oktatási miniszter volt.
Nem csak kormányfőcserét hajtott végre Emmanuel Macron elnök azzal, hogy a mindössze 34 éves liberális politikust, Gabriel Attalt nevezte ki a kabinet élére. Az államfő ezzel vélhetően utódját is kijelölte.
Fennáll a veszélye annak, hogy terroristák vegyi és bakteriológiai fegyvert vetnek be - ezt mondta Manuel Valls francia miniszterelnök a nemzetgyűlésben elmondott beszédében. A Le Monde című lap ezzel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy vegyi fegyvert korábban már vetettek be terroristák, többek között a japán Aum szekta 1995-ben a tokiói metróban 12 ember halálát okozta, a támadásban ötvenen súlyosan megsérültek. Közben kora délután hivatalosan megerősítették: meghalt Abaaoud, a párizsi merényletek feltételezett fő szervezője.
Mint a hazai sajtó (egy része) is megírta, Orbán Viktor egykori focista fiát, Gáspárt is elvitte magával a Bajnokok Ligája szombati döntőjére Berlinbe. Ugyanezt tette francia miniszterelnök is. Ő persze saját pénzén vitte a gyerekét, sőt gyerekeit az izgalmas sporteseményre. Ám Manuel Valls-t hazájában éles bírálat érte amiatt, hogy a berlini döntőre a gyermekeivel együtt utazott a kormány különgépén. A francia miniszterelnök ma bejelentette, hogy fiai útiköltségét, 2500 eurót visszatéríti az államnak.