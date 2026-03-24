Válasz Paul Lendvainak

2026-03-24 06:00:00 CET

Szomorúan olvastam az általam egyébként régóta tisztelt Paul Lendvai sorait, aki publicisztikájában úgy vélekedik, hogy „minden szavazat a DK jelöltjeire egy eltékozolt szavazat, amely a Fidesz túlélését segíti”.

Szerintem ez olyan tévedés, amelynek a hangoztatása jóvátehetetlen károkat okozhat a szabad Magyarországért folytatott küzdelemben, és végső soron megakadályozhatja a kormányváltást is. Nem ez lenne az első alkalom, amikor a régóta dédelgetett mítosz – miszerint Orbán csak egy hozzá hasonló vagy egyenesen őt másoló jelölt mögé egyöntetűen beállva, saját elveinket feladva győzhető le – egyik szószólója nem veszi észre, hogy kirekesztő kívánalma változást akaró magyarok százezreit taszítja el az ellenzéktől.

Nagyon tisztelem Paul Lendvai munkásságát, de a tisztelet nem jelent tévedhetetlenséget. Négy éve például Márki-Zay Péter mellett kampányolt az előválasztáson, őt látta a legesélyesebb kihívónak. A valóság akkor sem igazolta a várakozását.

A tanulságokat pedig azóta sem sikerült levonni: hogy a sárkány ellen sárkányfű elvét nem lehet a magyar belpolitikára átültetni, mert sokan nem egy jobb Orbánt akarnak, aki nem lop és jobban áll neki a bocskai, hanem egy új Magyarországot, amely szakít a NER világnézetével, politikájával, hatalmi rendszerével és személyi állományával is. Sokan azt hiszik, ezek a szavazók „átmennének” a Tiszához. De hiszen hónapok óta nem teszik! Annak ellenére (vagy éppen ezért) nem lettek tiszások, hogy a Fidesz világát idéző karaktergyilkos, dehumanizáló online kampány folyik ellenünk, mintha április 12. fő kérdése az lenne az ellenzéki és a kormánypárti jobboldalon, hogy ki tudja végleg tönkretenni a baloldalt.

A visszalépést követelők tehát valójában lemondanak róluk, Orbán-ellenes szavazókról. Mi nem vagyunk hajlandóak lemondani róluk. Már csak azért sem, mert DK-s választók hiánya nem a Fidesznek fájna, hanem épp a Tiszának és a kormányváltásnak, hiszen arányaiban kevesebb ellenzéki szavazat lenne április 12-én. El lehet őket taszítani. Lehet őket támadni. Lehet őket kékfideszesnek nevezni, bohócfejezni, dühös FB-kommentekben szektásozni – ahogy a szekta szó már Paul Lendvainál is előkerült –, de akkor tessék majd szembenézni a következményekkel is.

Tessék majd szembenézni azzal a helyzettel is, amikor kiderül, hogy a Tisza – remélhetőleg – valóban képes a Fidesz megverésére, de nem tud többséget alkotni a parlamentben a Fidesszel és a Mi Hazánkkal szemben. És mivel a miniszterelnököt a parlamenti többség választja, a „csak a Tisza” politikájából végül kormányváltás helyett Fidesz-Mi Hazánk koalíciós kormány lesz.

Nem véletlen, hogy Toroczkai László folyamatosan a hárompárti parlamentnek drukkol, ahol ők lesznek a mérleg nyelve. Ezért szólok most, felelősen és a kormányváltásért aggódva: mindenki, aki a visszalépésünket kéri, a Fidesz-Mi Hazánk koalícióért dolgozik. Akkor is, ha nem tud róla.

Most még van egy kicsi idő. Most még lehet józan, megfontolt és higgadt döntést hozni, és megakadályozni, hogy a szélsőjobb legyen a mérleg nyelve. Ehhez legalább annyi DK-s képviselőre lesz szükség a parlamentben, mint mi hazánkosra. Ha Paul Lendvai valóban kormányváltást akar, akkor segítsen ebben.

A szerző a DK elnöke.