Nem ússza meg Kolozsvár sem, a Trump-birodalom felvirágoztatja Romániát

Ingatlan;befektetés;Románia;Kolozsvár;Bukarest;Trump Organization;

2026-03-24 12:08:00 CET

Nem szegte kelet-európai befektetési kedvét a tavalyi belgrádi kudarc, Donald Trump amerikai elnök ingatlanfejlesztési cége, a Trump Organization most teljes gőzzel ráfordult Romániára. Az erdélyi terveknek van néhány szépséghibája.

Az elnök fia, Eric Trump által vezetett cég két projekttel törne be a román piacra – az egyiket a román fővárosban, Bukarestben, másikat az erdélyi fővárosban, Kolozsváron tervezik megvalósítani. A grandiózus terv a The New York Times figyelmét is felkeltette.

A hír nem újdonság, a G4media román portál már tavaly júliusban jelezte a TRUMP márka belépését a romániai piacra. Az amerikai cég ekkor jelentette be hivatalosan, hogy a kolozsvári SDC Imobiliare vállalattal, Románia egyik legjelentősebb luxusingatlan-fejlesztőjével együttműködve elindítja a Trump Tower Bucharest projektet. A cég honlapján közzétett hivatalos közlemény idézte Eric Trump ügyvezető elnököt, aki szerint: megtiszteltetés számukra az együttműködés az SDC Imobiliare-rel „ezen a kiemelkedő projekten, amely példátlan színvonalú minőséget és szolgáltatásokat hoz majd a román piacra.

A közlemény hangsúlyozza, hogy a kezdeményezés megerősíti a The Trump Organization elkötelezettségét „a luxus lakó-, szálloda- és golfprojekt-portfólió globális bővítésére irányuló stratégiája iránt”, összhangban nemzetközi növekedési irányvonalával.

Azt már a genfi székhelyű agytröszt, a The Diplomatic Affairs közölte tavaly novemberben, hogy Eric Trump tervezett stratégiai befektetése 500 millió dollár volumenű.

A projekt azonban nem teljesen zökkenőmentes. Eric Trump látogatását Romániába már tavaly nyáron beharangozták, azzal együtt, hogy a tervezési munkálatok augusztus végén elindulnak.

Aztán semmi sem történt. A látogatást idén februárban kezdték újra tervezni a projekt és a partnerség hivatalos bejelentése céljából, de egyelőre nem valósult meg. A G4Media forrásai szerint azért, mert késnek a műszaki és engedélyezési eljárások, különösen a bukaresti projekt tekintetében. Kolozsváron azonban úgy tűnik, sínen van a dolog, hiszen március 19-én a helyi önkormányzat jóváhagyta az SDC Imobiliare által előterjesztett beruházási tervet. Az 5,2 hektáros létesítményt a Szamosfalvi negyedbe tervezik (ez egy, a szocializmus éveiben felhúzott lakótelep panelházakkal, amelyet javarészt az egykori magyar lakosságú Hóstát település helyére húztak fel). A Transilvania Smart City nevű projekt 5,2 hektáros telken valósulna meg. Egy oktatási funkciókat is magában foglaló lakóépület-együttest, valamint egy 30 emeletes szállodatornyot tartalmaz, a Trump-hálózat szállodáinak mintájára.

Az amerikai elnöki cég Erdély és Kolozsvár iránti érdeklődése nem véletlen és nemcsak annak köszönhető, hogy a romániai partner épp egy kolozsvári székhelyű vállalkozás, hanem mindenekelőtt annak, hogy az erdélyi főváros Románia legdrágább ingatlanpiaca. A városon belüli helyszínválasztás azonban több mint érdekes. Az amerikai lap is kiemeli, hogy a kolozsvári luxusprojekt ironikus módon a város szeméttelepe, Patarét mellett jönne létre, ahol jelenleg is mintegy 3000, zömében roma származású ember él embertelen körülmények között. A helyiek lakhatására a hatóságok mindmáig nem találtak megoldást. Kolozsváron a Clujul Civic civilszervezet évek óta tiltakozik az ott élők helyzete miatt, egyeseket élhetőbb körülmények közé telepített az önkormányzat, de a városszéli nyomornegyedet mindmáig nem számolták fel.) A The New York Times fel is veti a kérdést: vajon a Patarét marginalizált lakói nem állnak-e a Trump család luxusprojektjének útjában, megtarthatják-e nyomorúságos otthonaikat a luxuslakások szomszédságában?

De van más szépséghibája is a grandiózus tervnek. A kolozsvári hatályos városrendezési szabályozás szerint a projekt nem kaphatna engedélyt, hiszen a tervezett házak magassága több mint kétszerese a jelenleg megengedettnek. Vélhetően hasonló a helyzet Bukarestben is.

A Trump Tower Bucharestről a hivatalos közlemény azt állítja, hogy „a román főváros szívében, Európa egyik legdinamikusabb és legélénkebb feltörekvő piacán fog megvalósulni, és a Trump márkanév alatt prémium lakóépületeket hoz a régióba.

A Trump Organization és az SDC Imobiliare közös célja, hogy új színvonalat teremtsen Bukarest városi tájképében, és kiterjessze a Trump márka jelenlétét Románia más kulcsfontosságú városaiba is... Luxuslakásokat és prémiumszolgáltatásokat fog magában foglalni, új mércét állítva az építészeti tervezés, a személyre szabott szolgáltatások és az exkluzív életmódélmények terén a lakók és a vendégek számára”. A G4Media úgy tudja, Bukarestben legalább két nagy projekt van tervben, az egyik a belvárosban, a másik pedig az Otopeni nemzetközi repülőtér környékén, az Ion Tiriac milliárdos üzletember tulajdonában lévő telkek közelében.

Larry Glick, a Trump Organization ügyvezető alelnöke már tavaly júniusban járt Romániában, kíséretéhez tartozott Daniel Constantin, az a román férfi, aki évek óta vezeti a „Trump International Hotel & Tower Chicago”-t. Ők tárgyaltak a romániai cég képviselőivel, de a projekt hivatalos elindításához Eric Trump fog érkezni.

Persze, ha megvalósul, mert a szerbiai kudarc intő jel lehet. Tavaly decemberben – amint arról a Népszava is beszámolt – többhetes tüntetések és egy korrupciós nyomozás után, maga Eric Trump jelentette be, hogy a Trump Organization visszalép a belgrádi beruházástól. A szerb tiltakozás oka az volt, hogy a Trump Tornyot egy történelmi műemlék épület lerombolásával próbálták megvalósítani. A szerb ügyészség vádat emelt a kulturális miniszter és három munkatársa ellen, akik visszaélve hivatali pozíció­jukkal megszüntették az egykori jugoszláv hadsereg vezérkari épületének műemléki védelmét, hogy helyén megvalósulhasson a Trump család luxusprojektje.