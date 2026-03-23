Az Ukrán Biztonsági Szolgálat megnevezte a feltételezett kárpátaljai magyar kémhálózat irányítóját

Kárpátalja;Ukrajna;kémhálózat;SZBU;Ukrán Biztonsági Szolgálat;

2026-03-23 19:37:00 CET

Tavaly májusban számoltak be arról először, hogy Ukrajna ellen kémkedő magyar katonai hírszerző hálózat tagjait fogták el.

Az UNN az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) információira hivatkozva arról számolt be, hogy leleplezték és meg is nevezték azt a magyar hírszerző tisztet, aki szerintük 2025-ben a budapesti ügynökhálózatot irányította, illetve beszervezte az ottani ügynököket – szúrta ki a Telex.

Mint megírtuk, az SZBU tavaly május elején arról számolt be, hogy Nyugat-Ukrajnában leleplezett egy magyar katonai kémhálózatot. Az ukrán elhárítás akkori tájékoztatása alapján a kémhálózat két tagját tartóztatták le, velük szemben háborús bűncselekmények miatt életfogytiglani szabadságvesztést és vagyonelkobzást emlegettek. Az SZBU szerint az ügynökök adatokat gyűjtöttek Kárpátalja védelmi helyzetéről, sebezhetőségeket kerestek, és elemezték, hogyan reagálnának a helyiek, ha magyar csapatok vonulnának be a térségbe.

Az ukránok akkori tájékoztatása szerint a két őrizetbe vett személyt a magyar titkosszolgálat toborozta az akciók végrehajtására, és korábban mindketten az ukrán hadsereg alkalmazásában álltak, hazaárulással vádolták meg őket. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nem sokkal a hír megjelenése azt után óvatossággal kezelendő ukrán propagandának minősítette.

Az őrizetbe vett ügynökök egyikéről tavaly annyit árultak el, hogy egy nő, a másikukról pedig azt, hogy 40 éves, egykor a beregszászi körzetben szolgált katonaként, és alvó ügynök volt, akit még 2021-ben szerveztek be és 2024 őszén aktiválták.

A férfit most A. Zoltánként azonosították, aki az SZBU szerint karrierje során diplomáciai fedésben végzett hírszerző tevékenységet több országban, ezek állomásain kívül részletesen ismertetik, hogyan végezte munkáját a kárpátaljai magyar diplomáciai képviseletek hálózatát is igénybe véve a toborzáshoz. Az ukrán elhárítás hozzátette, továbbra is dolgozik azon, hogy „azonosítsa a magyar ügynökhálózat további tagjait”, akiket az „elkövetett bűncselekményekért” bíróság elé is állítanának.