Demeter Szilárd: 16 év hatalom után az emberek ráunnak a rendszerre és változást akarnak

2026-03-23 18:54:00 CET

A kormánybiztos szerint ugyanakkor az ellenzéket csak az indulat tartja össze, saját magát pedig „110 százalékos orbánistának” tartja.

A Transtelex tudósítása szerint Demeter Szilárd gyergyószentmiklósi estjén a a Fidesz kifáradásáról beszélt, és arról, hogy tizenhat év hatalom után az emberek ráunnak a rendszerre.

A kulturális nemzetépítésért felelős miniszterelnöki biztos Szentegyháza, Csíkszereda, Székelyudvarhely és Sepsiszentgyörgy után Gyergyószentmiklóson népszerűsítette legújabb, Hazaszótár című kötetét. A gyergyói irodalmi est hivatalos része után Demeter Szilárdot többek közt a turné politikai hátteréről kérdezte a lap.

Arra a kérdésre, hogy miért éppen most, a magyarországi választások előtt indult el a Hazaszótár székelyföldi körútja, azt válaszolta: az apropót az adta, hogy március 15-ére meghívták szülővárosába, Szentegyházára beszédet mondani. Hozzátette, ha már hazajött, úgy döntött, bemutatja a könyvet is, a többi állomás pedig ennek nyomán szerveződött meg, miután az általa ismert székelyföldi polgármestereknél és helyi szervezőknél rákérdezett, volna-e rá igény.

Demeter Szilárd határozottan visszautasította a felvetést, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak köze lenne akár a könyv, akár a turné finanszírozásához. Azt mondta, a kötet szerzői kiadásban jelent meg, saját pénzből, és a turnét is magánforrásból állta. A nyomdaköltséget, amit 800 ezer forintra becsült, mint fogalmazott, a „konyhapénzből” fizette ki, miután ezt megbeszélte a feleségével, a szerkesztési és tördelési munkát barátai végezték.

Arra a kérdésre, kire szavaz, és hogyan látja a választási helyzetet, Demeter úgy fogalmazott, mindenki tudja, hogy „110 százalékos orbánista vagyok”, és 2014-ben „Orbán Viktorhoz szegődtem”, és hogy a magyar miniszterelnökön kívül egyedül csak a felesége mondhatja meg neki, mit csináljon. A kampány minőségéről már jóval sötétebb képet festett: szerinte a politikai vita kiüresedett, eltűntek az érvek és az ellenérvek, a helyüket pedig közösségi médiás impulzuskampányok vették át.

A Tisza Párt megerősödését nem nevezte meglepőnek. Azt mondta, 16 év hatalom „megkopik, az emberek ráunnak, és változást akarnak”, ugyanakkor szerinte az ellenzéki oldalon kialakult egy olyan tömeg, amelynek „mindegy, ki áll az élén”, és amelyet nem értékek, hanem indulat tart össze.

A lap szerint miközben a Fidesz kifáradását tulajdonképpen elismerte, a politikai helyzet súlyát már az ellenzéki oldalon jelentkező elvtelenségre és dühre vezette vissza. A kultúráról közben jóval megengedőbb képet rajzolt fel. Azt mondta, a magyar kultúra attól erős, hogy gazdag és sokszínű, és számára „az az író nemzeti, akinek a horizontján magyar olvasó áll”, függetlenül attól, hogy liberális, konzervatív, ellenzéki vagy kormánypárti.

Állítása szerint intézményvezetőként és kuratóriumok összeállítójaként mindig a teljesítményt tekintette az egyetlen mércének. Példaként John Steinbecket említette, akit vérbaloldalinak nevezett, de ettől még nagy írónak tart. Ugyanebben az összefüggésben emelte ki Visky Andrást is: a Kitelepítést olyan műnek nevezte, amely szerinte vitán felül álló teljesítmény.