A jelenlegi tervek szerint húsvétkor érkezhet Orbán Viktor kampányát erősíteni az amerikai alelnök

2026-03-24 15:23:00 CET

Biztosak viszont csak akkor lehetünk ebben, ha JD Vance már itt lesz.

JD Vance amerikai alelnök a jelenlegi tervek szerint húsvétkor jönne Magyarországra Orbán Viktor kampányát erősíteni - tette közzé értesülését Panyi Szabolcs tényfeltáró újságíró a Facebookon.

Az újságíró a látogatásról részleteket ismerő forrásaira hivatkozva azt írta, JD Vance programjai április 6-án, azaz húsvéthétfőn kezdődnének.

Panyi Szabolcs emlékeztetett, hogy a jelenlegi tervek mindezzel együtt egy fontos kitétel, hiszen korábban úgy volt, hogy Donald Trump amerikai elnök, illetve Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is Magyarországra érkezhet a választások előtt, csak ők idő közben háborút indítottak Irán ellen. Netanjahu és Vance eredetileg részt vettek volna a CPAC Hungaryn is, de végül ez sem történt meg.