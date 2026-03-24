A jelenlegi tervek szerint húsvétkor érkezhet Orbán Viktor kampányát erősíteni az amerikai alelnök

JD Vance amerikai alelnök a jelenlegi tervek szerint húsvétkor jönne Magyarországra Orbán Viktor kampányát erősíteni - tette közzé értesülését Panyi Szabolcs tényfeltáró újságíró a Facebookon.
Az újságíró a látogatásról részleteket ismerő forrásaira hivatkozva azt írta, JD Vance programjai április 6-án, azaz húsvéthétfőn kezdődnének.
Panyi Szabolcs emlékeztetett, hogy a jelenlegi tervek mindezzel együtt egy fontos kitétel, hiszen korábban úgy volt, hogy Donald Trump amerikai elnök, illetve Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is Magyarországra érkezhet a választások előtt, csak ők idő közben háborút indítottak Irán ellen. Netanjahu és Vance eredetileg részt vettek volna a CPAC Hungaryn is, de végül ez sem történt meg.