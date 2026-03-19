Magyar Péter: Orbán Viktor valljon színt, hogy fog-e tárgyalni az amerikai alelnökkel magyar katonák Iránba küldéséről Budapesten

2026-03-19 17:55:00 CET

Gulyás Gergely ma egy kicsit rálépett ugyanarra az aknára, amelyikre Márki-Zay Péter négy évvel ezelőtt.

„Gulyás Gergely háborús mondata után követeljük, hogy Orbán Viktor valljon színt, hogy magyar katonák Iránba küldéséről fog-e egyeztetni a Budapestre érkező amerikai alelnökkel” – közölte Magyar Péter csütörtök délután a Facebook-oldalán.

Az ügy előzménye, hogy a Miniszterelnökséget vezető minisztert a mai kormányinfón arról is megkérdezték, hogy Donald Trump kérésére Magyarország segítene-e a Hormuzi-szorosnál.

– Ha ő ezt kérné, megfontolnánk

– válaszolta, hozzátéve, ha a NATO-ban ez felmerül, Magyarország állást fog foglalni.

A Tisza Párt elnöke szerint Gulyás Gergely ma egy mondattal semmisítette meg az Orbán-kormány békepropagandáját. „Gulyás Gergely ma azt mondta a kormányinfón, hogy amennyiben az amerikai elnök kéri, akkor megfontolják, hogy segítünk Amerikának az iráni háborúban. Ez magyarul azt jelenti, hogy Orbán Viktor magyar katonákat küldene egy háborúba, ha Donald Trump erre kéri.”

Sajtóértesülések szerint JD Vance amerikai alelnök a következő napokban Budapestre látogathat, hogy az áprilisi választások előtt kifejezze a támogatását Orbán Viktor miniszterelnök felé. Gulyás Gergely a kormányinfón nem erősítette meg, de nem is cáfolta az értesülést, csak közölte, hogy minden külföldi vezetői látogatásról kellő időben tájékoztatnak.

„Lehet, hogy pont ebből a célból érkezik Budapestre az amerikai alelnök jövő héten?” – tette fel a kérdést az egyik posztjában Magyar Péter. Az ellenzéki vezető hozzátette: „A magyar emberek ki akarnak maradni a háborúból. Utasítsuk el közösen Orbán Viktor háborús pszichózisát!”

Mint ismert, 2022-ben a Fidesz egy Gulyás Gergelyéhez hasonló kijelentés miatt támadta Márki-Zay Pétert, az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltjét. – Mindent, amit a NATO szövetségi rendszere megenged, azt nagyon szívesen segítenénk. (...) Természetes, hogy a NATO tagjaként minden módon, amit a NATO eldönt azon belül a szövetség keretein belül, mindenféle segítséget és támogatást megadhat Ukrajnának. (...) Hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is. De egyelőre erről szó sincs – mondta. akkor Márki-Zay Péter a Partizánnak adott interjújában még 2022. február 13-án, vagyis kilenc nappal az orosz-ukrán háború kitörése előtt.