Reuters: A következő napokban Magyarországra látogathat JD Vance amerikai alelnök

2026-03-18 17:29:00 CET

Orbán Viktort fogja a támogatásáról biztosítani.

J. D. Vance amerikai alelnök a következő napokban Magyarországra látogathat, hogy az áprilisi választások előtt kifejezze a támogatását Orbán Viktor miniszterelnök felé – írja a Reuters két, a terveket ismerő forrás beszámolója alapján.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a múlt hónapban járt Budapesten, látogatása során pedig biztosította Orbán Viktort arról, Donald Trump elnök elhivatott a magyar miniszterelnök sikere iránt, hiszen ez a közép-európai kapcsolat kiemelt jelentőségű a nemzetbiztonsági érdekünk szempontjából is a következő években.

A Reuters forrásai megjegyezték, JD Vance látogatásának pontos időpontja még nem világos, és az amerikai alelnök tervei változhatnak, dönthetnek úgy, hogy inkább az Egyesült Államokban maradnak az Irán elleni háború közepette.

Azt mindenesetre tudni, hogy három nap múlva rendezik meg Budapesten a CPAC Hungary nevű konzervatív fórumot. Ám mint arra a hvg felhívta a figyelmet, eddig sem hivatalos programot, sem a sajtóregisztráció lehetőséget nem tettek közzé a szervezők, az előadók listáján JD Vance egyelőre nem szerepel.