Az Alkotmányvédelmi Hivatal nyilvánosságra hozott egy beszámolót az akcióról a Tisza Párthoz köthető informatikusok ellen

2026-03-24 21:03:00 CET

A leírtak egy része megerősíti a Direkt36 cikkében foglaltakat, a Tisza Párt viszont egy betűvel sem szerepel a dokumentumban. Úgy tűnik, valaki nagyon fiatalon kémkedni kezdett.

A Direkt36 ma reggeli cikke alapján lapunk is beszámolt róla, hogy szervezett akció zajlott a Tisza Párt informatikai rendszerének megbénítására, majd amikor azt az ellenzéki párthoz köthető személyek le akarták leplezni, titkosszolgálati nyomásra eljárás indult ellenük.

Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának kérésére az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) feloldotta azon információk titkosítását, amely a Tisza Párt informatikusairól szólt, erről tettek közzé egy, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója, Bárdos Szabolcs vezérőrnagy által aláírt kivonatot a bizottság honlapján.

A két, 19 és 38 éves férfit – aki ellen a Direkt36 szerint titkosszolgálati nyomásra indult rendőrségi eljárás – HD, illetve MT monogrammal azonosították. A beszámoló szerint HD „ellenérdeket titkosszolgálatokkal való kapcsolattartás miatt” évek óta a titkosszolgálat kémelhárítási szakterületének látókörében állt, MT pedig korábban magánnyomozati tevékenysége okán a hatóságok látókörébe került. (Hány évesen kezdett kémkedni a HD monogramú férfi, ha az AH szerint 19 éves koráig már évek óta figyelték? – a szerk.)

A közlés szerint HD-t két alkalommal személyesen meghallgatták, amelyek az AH állítása szerint a vele szemben felmerült gyanú „egy jelentős részét” megerősítették. A jelentés szerint HD 2022-ben megismerkedett a magát észt állompolgárnak mondó RM-mel, aki felajánlotta neki, hogy tanulmányokat folytathat a NATO Kooperatív Kibervédelmi Kiválóság Központjában. 2023 nyarán HD családjával Tallinnba utazott, ahol egy hetet tartózkodott, de a helyi NATO-központban nem járt, a képzést pedig nem is végezhette el, mert az nem is Tallinnban, hanem Vilniusban működik. A képzés elvégzéséről kiállított bizonyítvány sem eredeti.

RM kérésére HD 2023 október végén Kijevben találkozott az IT Army of Ukraine képviselőivel, valamint több, vele egykorú fiatallal, akikkel a továbbiakban Telegram csatomákon kommunikáltak.

Az észt RM személyében HD-t egy külföldi, titkosszolgálati munkában jártas személy írányította. Ezt követően HD saját elmondása szerint is együttműködött az Anonymus hackercsoport NB65-ösként ismert ágával, amellyel „Ukrajna érdekében” több műveletet is végrehajtottak.

Ezt követően „információk keletkeztek” arra vonatkozóan, hogy HD több alkalommal járt Ukrajna Budapesti nagykövetségén is - áll a Rogán Antal felügyelete alatt álló titkosszolgálat jelentésében.

A közlés szerint HD 2025. februárban az ügyben szintén érintett MT-vel közösen felvette a kapcsolatot egy ismert kémszoftvert gyártó és forgalmazó cég képviselöivel, amely szotítvert ő maga meg is próbált beszerezni. Ebben állítása szerint segítségére volt egy EU-tagország titkosszolgálata - hogy melyiké, az a jelentésben nem szerepel. HD 2025 májusában egy szintén nem megnevezett EU-tagállam nagykövetségén járt Budapesten, ahol „titkosszolgálati jellegű eszközöket mutattak be számára”, majd RM közvetítésével találkozott egy Rodri néven bemutatkozó férfival, aki egy EU-tagország titkosszolgálati munkatársának adta ki magát, és kérdéseket tett fel neki a magyarországi belpolitikai helyzetről. HD a fentieken túl - állítja a jelentés - online, írásbeli kapcsolatban áll egy vagy több, fedőnéven bemutatkozó személlyel, aki(k) számára titkosszolgálati működés szerinti metódussal a magyar belpolitikát érintően kérdéseket és feladatokat adott/adtak. Ezen személy(ek) hátterének feltérképezése szintén az elhárítás vizsgálatának részét képezi - közölte a titkosszolgálat.

A brit-magyar kettős állampolgárként azonosított MT-ről azt írták, korábban több alkalommal folyt ellene büntető eljárás informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt. MT állítólag azt állította, képes állami rendszerekből hatósági adatokat is megszerezni.

„Miután egyértelművé vált, hogy MT és HD a munkájuk során napi szinten dolgoznak együtt, a kémelhárítási terület kiterjesztette a tevékenységét MT-re is” - közölték. Ennek során egyebek között kiderült - írják -, hogy MT jövedelmének jelentős része egy észt bejegyzésű gazdasági társaságtól származik. Az illető 2019 óta érdeklődik titkosszolgálati eszköznek/engedélyköteles terméknek minősülő eszközök beszerzése iránt és áll kapcsolatban ilyen termékeket forgalmazó külföldi gyártókkal. HD-vel folytatott kapcsolata során tudomást szerzett HD titkosszolgálati kapcsolatrendszeréről és közreműködött azokban a tárgyalásokban, amelyek engedélyköteles titkosszolgálati eszközök (kémszoftver, jelzavaró, kép- és hangrögzítésre álcázott módon alkalmas eszköz) beszerzését célozták. 2025 júliusában bejelentés érkezett az NMHH forródrótjára, amely szerint a két fél szereplő gyermekek online szexuális kizsákmányolására irányuló tartalomkészítésre szolgáló eszközöket tervez beszerezni és felhasználni. Az NMHH hivatalból értesítette a nyomozó és nemzetbiztonsági szerveket, majd a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozói házkutatást tartottak az érintetteknél, ahol adathordozókat és több, engedély nélkül beszerzett/gyártott haditechnikai eszközt is lefoglaltak. A rendőrség jelenleg engedélyköteles haditechnikai eszközök gyártásával gyanúsítja az eljárás alá vont személyeket - közölték.

A titkosszolgálat a dokumentumban nem nevezi meg a Tisza Pártot, illetve más, pártpolitikai tevékenységet sem említ.

A Direkt36 nyomán lapunk is megírta, több jel is arra utal, hogy az eljárás mondvacsinált okokon nyugszik. 2025 nyarán, amikor már hosszabb ideje tartott feszült politikai verseny a Tisza Párt és a Fidesz közöttt, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) bejelentést kapott arról, hogy két magyar férfi esetében gyermekpornográfia gyanúja merült fel. A jelzésre az Alkotmányvédelmi Hivatal külön is felhívta a figyelmet, és nyomást gyakorolt a rendőrségre, hogy a lehető leghamarabb tartsanak házkutatást egy 19 éves és egy 38 éves férfinél. A nyomozók a helyszínen szembesültek azzal, hogy a Tisza Párthoz köthető informatikusokhoz érkeztek, így az ügy politikai jelentőséget kapott. Számos adathordozót foglaltak le, köztük szervereket, telefonokat, laptopokat és SD-kártyákat, de ezek vizsgálata során nem találtak gyermekpornográfiára utaló nyomokat. Ugyanakkor több száz, üzenetváltásokat rögzítő képernyőfotó került elő, amelyek egy szokatlan beszervezési kísérlet részleteit mutatták.

A cikk arról is írt, hogy az üzenetek alapján egy Henry néven azonosított ismeretlen 2025 első felében a fiatalabb informatikust próbálta rávenni arra, hogy segítsen a Tisza Párt „bedöntésében” még a parlamenti választás előtt. A fiatal férfi együttműködést színlelt, miközben a beszélgetések tartalmát megosztotta a másik informatikussal, aki a párt IT-infrastruktúrájának védelméért felelt. A kommunikáció szerint Henry egy csoporttal dolgozott, amely részletes ismeretekkel rendelkezett a Tisza Párt belső működéséről, ismerték a munkatársakat és feladataikat, és a két informatikust fizikailag is megfigyelték. Henry előre jelezte, hogy 2025 nyár elején kiszivárog egy adatbázis a Tisza Discord-szerveréről, ami később valóban megtörtént.