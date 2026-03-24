Úgy tűnik, itt a vége, több képviselőjelöltjét is vissza akarja léptetni a Demokratikus Koalíció

2026-03-24 18:37:00 CET

A Telex szerint az ellenzéki párt holnap délelőtt akarja bejelenteni, hogy melyik egyéni választókerületben kikről van szó. Legutóbb a kispesti Ternyák András jelezte, hogy mégsem indul.

Több egyéni választókerületben visszalépteti a képviselőjelöltjét a Demokratikus Koalíció. A Telex értesülése szerint Dobrev Klára pártja szerda délelőtt fog bejelentést tenni arról, hogy ki hol nem indul az április 12-i parlamenti választáson. A portál úgy tudja, a poént a Budapest 8. számú választókerületében induló Ternyák András lőtte le, aki az ATV Híradó szerint ma jelezte, hogy visszalép, de ez nem az ő hanem a pártvezetés döntése volt. A politikus az ATV kérdésére megerősítette hogy visszalép, a döntésére azonban később akar magyarázatot adni.

Ternyák András korábban egyébként annak a Kopping Ritának a bejegyzését osztotta meg a Facebookon: aki a DK párt kecskeméti képviselőjelöltje volt, mígnem bejelentette, hogy visszalép, mert egyéniben az előrejelzések szerint nagyon szoros eredmény várható, és ilyenkor igenis számít, hogy hányfelé szakadnak a szavazatok.

Kopping Ritát visszalépése után a Dobrev Klára pártja azonnal kizárta, egy kisebb lázadás is látszott a pártban, legalábbis a DK kecskeméti önkormányzati képviselője, Siposné Bodrozsán Alexandra Kopping Rita mellett kiállva közölte, hogy zárják ki őt is. Szerinte a DK hazugságokat kezdett terjeszteni a visszalépő jelöltről, mondván, Kopping Ritát állítólag megzsarolták az egyesülete tiszás tagjai, csakhogy a Szövetség a Hírös Városért Egyesületnek valójában egyetlen tiszás tagja sincs.

Még Kopping Rita kizárása után Dobrev Klára az eset után azt állította, nem számít arra, hogy több DK-s jelölt visszalép. A Ternyák András kiszállásáról szóló kérdésre az ellenzéki párt egyelőre nem reagált.