Kampányvégi chicken game

2026-03-26 06:00:00 CET

A belgiumi sorozáson a tiszt: vallonok jobbra, flamandok balra! Mire Kohn: Kérem, mi belgák hova álljunk? A kérdés hasonló a nyakunkon lévő választási hajrában több százezer demokratikus nézetű választópolgár számára. Sok naiv álmodozó felhívása ellenére nem sikerült leültetni az ország jobbik felének képviselőit, hogy a '89-es nemzeti kerekasztalhoz hasonlóan megoldást találjanak egy új rendszerváltás elősegítésére.

A rohadó Fidesz egyre mélyebbre süllyed a hazugságok és manipulációk hálójában, megsegítve az orosz titkosszolgálattal – eközben sem a Tisza, sem pedig az „óellenzéki” pártok nem jeleskednek a választási együttműködésben, a szavazat-maximalizálásban, sőt folytatódik a korábbi töketlen marakodás.

A listát állító két kis ellenzéki párt közül a DK meglepően sok hirdetőtáblát szerzett, és ügyetlenül próbálja elkerülni a kiesést az Országgyűlésből. Az óriásplakátokon saját megmaradt híveihez szólva követeli a szavazati jog megvonását a határon túlra szakadt magyaroktól. Amiben egyébként tökéletesen igaza van, csak éppen egyetlen szavazatot sem tudnak ezzel szerezni a bizonytalanoktól, viszont növelik az ellenszenvet. Ahogy a Medián közvélemény-kutató primitív megtámadása, plakátjaikon Magyar Péter odahelyezése Orbán mögé kisstílű és nevetséges bosszú azért, hogy Magyar valóban igazságtalanul összemosta Dobrev volt férjét Orbánnal. Közben a pártelnök persze elvárja, hogy Magyar Péter üljön le vele megállapodni valamilyen választási együttműködésről.

A Kutyapárt legalább nagy nehezen rájött arra, hogy híveinek az egyéni körzeti lapon a győzelemre esélyes tiszás jelöltre kellene szavazniuk. A mindent eldöntő egyéni kerületekben ugyanis semmi esélyük, viszont megbuktathatnák a tiszás jelölteket. Ebben nagy rutinjuk van: két éve az önkormányzati választáson külön indulásukkal sikerült elkaszálniuk például a főváros I. kerületében az ellenzéki V. Naszályi Márta polgármestert (visszahozva a fideszes rablókat), vagy a XXII. kerületben az ellenzéki összefogás jelöltjeit.

Budapesten 2022-ben a Fidesz csak egyetlen helyen, a 14. választókörzetben nyert. Ha akkor a kutyák szavazatainak kétharmada az ellenzéki összefogás jelöltjére ment volna, egyetlen fideszes sem győzött volna a fővárosban. Pest megyében ugyanez történt még három helyen. Most a körzetek zömében a kis pártoknak semmi esélyük, ezért a kutyáknak és a DK-nak is arra kellene buzdítania híveit, hogy egyéniben szavazzanak a Tisza jelöltjére. A pártlistán persze saját pártjukra, még ha csak "matematikai" esélyük van is az 5 százalékos küszöb elérése. (Igaz, legalább az 1 százalékot sikerülhet meghaladniuk.)

Tegyük hozzá: mindkét pártnak jogos a felháborodása, hogy a Tisza – ahelyett, hogy együttműködött volna velük a szavazat-optimalizálásban –, az orbáni és gyurcsányi kizárólagosságra törekedve végig támadta őket. Még nehezebb a helyzet azokban a körzetekben, ahol azok az "óellenzéki" jelöltek indulnak, akik 2022-ben nyertek, és akik négy év alatt többet tettek a demokrácia maradékának megőrzéséért, mint a "szűz" tiszás jelöltek a makacs hallgatásukkal.

Ezeknek az inkumbens jelölteknek igenis ismét lenne esélyük – ha nem indulna a tiszás jelölt. Viszont ha indul, így könnyen győzhet az egyébként esélytelen fideszes. E 12 körzet felében olyan független jelöltek vannak, mint Hadházy Ákos, Szabó Tímea, Tordai Bence és Csárdi Antal. A Csepelen esélyes Szabó Szabolcs közben visszalépett, mert nem akarta folytatni a chicken game-et. De jelöltként állnak még a DK és az MSZP 2022-ben megválasztott képviselői is.

Nagy itt az egymásra mutogatás, kinek is kellene visszalépnie. Ebben a legnagyobb felelőssége Magyar Péternek van, aki e vitás helyeken hajthatatlanul a szakadék felé viszi a demokratikus oldal, így a saját jelöltjeit is, ahelyett, hogy megegyezne az ellenzéki pártokkal. Neki kellene most visszahívnia az embereit 10-12 körzetből. Mint március 15-én elmondta: a 106 körzetből 50-ben meggyőző a fölényük, 30-ban kismértékű, 26-ban pedig még kétesélyes a játszma.

Magyar Péter agresszív módszerei - főleg a körzetekben a többi jelölt hivatalos megtámadása - miatt a vehemens kutyahívők körében már felmerült, hogy semmiképp nem támogatják a tiszás jelöltet, még ha ezen múlhat is a győzelme.

Ha az állandóan együttműködést hirdető Magyar Péter kivételesen gesztust tenne, és elengedne, illetve átadna a tisztességes „óellenzéki” jelölteknek 10-12 kétséges körzetet, akkor az ellenzéki és a bizonytalan szavazókat is arra ösztönözné, hogy menjenek el szavazni.

Ez a pártlistán is sok szavazatot hozhatna, akár a Tiszának is. Ezzel talán összejöhetne az óhajtott kétharmad, amire elengedhetetlen szükség lenne a gyors rendszerváltáshoz.

Ennek fejében a Kutyapártnak, a DK-nak és az alig mérhető MSZP-nek, illetve minden pártnak és mozgalomnak arra kellene felhívnia a híveit, hogy szavazzanak a tiszás egyéni jelöltre, a pártlistán pedig a sajátjukra vagy a legszimpatikusabbra. Úgy tűnik, csak ezzel a nem összpárti, de hatékony, szigorúan szavazat-maximalizási együttműködéssel lehetne kétharmadot, vagy akár egyszerű többséget elérni, és legyőzni az országot katasztrófába kormányzó Fideszt.

A szerző marketingszakember, volt újságíró.

