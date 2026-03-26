Futó jelentés a diliházból

Irán;háború;Orbán Viktor;Donald Trump;

2026-03-26 06:00:00 CET

Nézelődő

„Magyarország már nem egy ország, hanem egy elmegyógyintézet, ahonnan az orvosok már elmentek, és ahol a betegek hétfőn, szerdán és pénteken orvososdit játszanak” – a Nobel-díjas Krasznahorkai László író mondta ezt végtelen bölcsességében a La Repubblicának, a napokban egy interjúban.

A „diliház-szindróma” ezekben a felfokozott, választás előtti napokban különösen érvényes, és mindenkire vonatkozik, akin úrrá lett a politikai láz, amit a nemzet hagyott magán évekig csendesen elterpeszkedni, mígnem április dereka közeledtével, pánikot keltve ki nem tört rajta.

Mert nem gondoljuk normálisnak, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, amint azt a Facebookon hírül adta, mindenre kiterjedő drogtesztet csináltatott egy regisztrált bécsi laborban. Az elnök „a drogot rendszeresen fogyasztó Fidesz vezérkar” vádjai miatt kérte a tesztet, a vizelet- és hajmintából hosszú időre visszamenőleg kimutatható bármilyen kábítószer fogyasztása. Magyar közölte azt is, hogy soha nem élt kábítószerrel, ezt hivatalos vizsgálattal is igazolni fogja, amint meglesz a tesztek eredménye, közzéteszi azokat. „Addig is szívesen megadom az osztrák labor címét Deutsch Tamásnak, Kocsis Máténak, Rogán Antalnak, Nagy Mártonnak, Tiborcz Istvánnak és a megafonos portolóknak” – írta Magyar, majd hozzátette, hogy ha kormányra jut pártja, rendszeres alkohol- és drogtesztet végeztetnének a politikusoknál. Nem tudhatjuk, mire készül a Rogán-művek boszorkánykonyhája, de az elővigyázatottság nem árthat, akkor sem, ha az egész történet az elmegyógyintézetet idézi fel.

Orbán Viktor miniszterelnök és Nógrádi György kormányközeli biztonságpolitikai szakértő volt a vendég a Patrióta műsorában, ahol többek között az iráni háborúról is beszélgettek. Orbán nemrég még azt mondta: lehet, hogy Trump békét indított el Irán megtámadásával, nem is háborút, most viszont arról beszélt, hogy nem érti az amerikai elnököt. „Nekem is okoz intellektuális gondot az egész helyzet nyomon követése és a lehetséges forgatókönyvek beazonosítása” – mondta a miniszterelnök. „Ehhez meg kéne értenem azt, hogy mit is jelent a győzelem” – mondta. Szerinte az amerikaiak folyamatosan bejelentik, hogy győztek, és katonai értelemben erőfölényük is van, ami győzelemnek tekinthető, de az irániak továbbra is képesek kárt okozni. „Most már ugye lövik az energialétesítményeket is, az irániak is lövik. A Katarnak okozott kár nemcsak abból áll, hogy a világ legnagyobb LNG-termelőhelye megsérült, hanem ha jól értettem, amit Brüsszelben most tanultam, négy és fél év a helyreállítás. Tehát nem átmenetileg kiesett egy kapacitás a világ földgázellátásából, hanem négy és fél évre esett ki” – mondta Orbán. „Azt kéne megértenünk, hogy ha katonai győzelem van is amerikai-izraeli oldalról, ez mit jelent a valóságban?” – tette fel a kérdést. Ő attól tart, hogy ez nem jelent majd semmi jót, mert az iráni képesség, hogy az olaj- és gázkészleteket elzárják a világtól, az fennmarad.

Nem hibáztatjuk a kormányfőt, a fél világ csalódott Trumpban, legfeljebb Orbánnal eggyel többen vannak, végül is – úgy tűnik - nem elvárható, hogy egy amerikai elnök ismerje a térképet.