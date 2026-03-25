választás;Dánia;Mette Frederiksen;

Mette Frederiksen sajtótájékoztatója a választási eredményváró rendezvényen Koppenhágában március 24-én

A dán kormányzó párt nyert a választásokon, de többséget nem szerzett

A szociáldemokraták a szavazatok 21,9 százalékát szerezték meg, ezzel 38 képviselőt juttathatnak a parlamentbe.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök szociáldemokratái kerültek ki a legerősebb pártként a keddi dán általános választásokon, de nem sikerült többséget szerezniük.

Az előrehozott választásokon a szociáldemokraták a szavazatok 21,9 százalékát szerezték meg, ezzel 38 képviselőt juttathatnak a parlamentbe. Négy évvel korábban jobban szerepeltek, akkor a szavazatok 27,6 százalékát vitték el.

A koppenhágai parlament 179 tagú, ebből 175 képviselőt Dániában, kettőt pedig Grönlandon és ugyancsak kettőt a Feröer-szigeteken választanak.

Mette Frederiksen az eddigi felálláshoz hasonlóan több baloldali párttal, valamint a centrista Mérsékeltekkel közösen alakíthat kormányt, ha sikeresen zárulnak az egyeztetések.

A Dán Néppárt a szavazatok 9,1 százalékát szerezte meg, amivel 16 képviselője lesz a parlamentben.

