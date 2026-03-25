Donald Tusk szégyennek nevezte Szijjártó Péter beismerését, a külügyminiszter álhírt emleget

2026-03-25 07:20:00 CET

Ez egy újabb hazugság – szögezte le Szijjártó. Korábban a Telexnek nyilatkozva a külpolitika és a diplomácia lényegének nevezte, hogy szokott egyeztetni a külügyminiszterek tanácsában meghozott vagy ott meghozandó döntésekről azokkal, „akikkel Magyarország szempontjából fontos egyeztetni”.

„Orbán külügyminisztere megerősítette, hogy rendszeresen tájékoztatta Moszkvát arról, miről beszéltek az uniós vezetők zárt ajtók mögött. Micsoda szégyen” – írta Donald Tusk lengyel miniszterelnök kedden az X-en. Szijjártó Péter a bejegyzésre úgy reagált: „Ez egy újabb hazugság, miért hiszel még mindig az álhíreknek?”.

Mint arról beszámoltunk, az utóbbi napokban a közélet fókuszába került az a The Washington Post, illetve Panyi Szabolcs által is közzétett információ, miszerint Szijjártó Péter rendszeresen beszél az Európai Unió Tanácsának ülései közben Szergej Lavrovval. Miután a Mandiner – az újságíró szerint elővágásként – azzal vádolta meg, hogy a segítségével hallgatták le Szijjártó Pétert, valamint hogy a Tisza Párt külpolitikai szakértőjéhez, Orbán Anitával is kapcsolatban áll, Panyi Szabolcs közzétette Szergej Lavrov orosz és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter egyik 2020-as beszélgetésének szó szerinti leiratát, hozzáfűzve, hogy az európai szakszolgálatok évek óta figyelik az oroszokkal gyanúsan közlékeny és baráti magyar külügyminiszter telefonjait. Az említett Szijjártó-Lavrov beszélgetésből kiderült: a külügyminiszter azt a szívességet kérte Lavrovtól, hogy az orosz miniszterelnök, Mihail Misusztyin fogadja az éppen választásra készülő Peter Pellegrinit, aki akkoriban a Fico-féle Smer miniszterelnök-jelöltje volt.

„Kihez fordulnának segítségért, ha nem hozzám?” – mondta ezzel kapcsolatban Szijjártó Péter Zalaegerszegen az RTL Híradónak. A tárcavezető elismerte, hogy kérte Szergej Lavrov segítséget a szlovák miniszterelnök moszkvai látogatása ügyében. „Ez egyáltalán nem volt egyedi eset, rendszeresen kapok ilyen kéréseket” – jegyezte meg, és természetesnek nevezte, hogy tőle kérnek segítséget más országok vezetői.

Szijjártó Péter hétfőn, sárvári fóruma után a Telex riporterének kérdésére elismerte, a külpolitika és a diplomácia lényegének nevezte, hogy szokott egyeztetni a külügyminiszterek tanácsában meghozott vagy ott meghozandó döntésekről azokkal, „akikkel Magyarország szempontjából fontos egyeztetni”. A kérdésre, hogy Szergej Lavrov is azok között van-e, akikkel egyeztetni szokott, azt válaszolta, hogy Oroszország fontos együttműködő partnere Magyarországnak, például az energiaellátás szempontjából. „Minden olyan fontos partnerünkkel szoktam egyeztetni, akiket érintenek az ott születő döntések” – mondta. „Nem tudom, hogy ebben mi a különleges, ez a külpolitikának meg a diplomáciának a lényege” – tette hozzá.

Donald Tusk korábban, még a Washington Post cikke nyomán úgy fogalmazott: „A hír, hogy Orbán emberei részletesen tájékoztatják Moszkvát az Európai Unió Tanácsának üléseiről, senkit sem érhet meglepetésként. Már régóta gyanítottuk ezt. Ez is az egyik oka annak, hogy csak akkor szólalok fel, ha feltétlenül szükséges, és csak annyit mondok, amennyi feltétlenül szükséges”.