Nyilvánosság elé állt a Tisza Párt bedöntésére irányuló titkos műveletet ismerő nyomozó

2026-03-25 13:55:00 CET

„Egy ideális rendszerben nekem nem kellene itt ülnöm” – mondja Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályának nyomozója, akinél a Direkt36 keddi cikkének megjelenése után házkutatást tartottak a rendőrök, hivatali visszaélés gyanújával kihallgatták és azonnal megszüntették jogviszonyát. Szabó szerint nyilvánvaló, hogy egy titkosszolgálati csoport állt a Tisza Párt elleni művelet mögött.

Nyilvánosság elé állt a nyomozó, akivel a Direkt36 február elején készített egy interjút, miközben a Tisza Párt bedöntésére irányuló titkos műveletről és a párt informatikusai ellen titkosszolgálati nyomásra zajló nyomozásról szóló cikken dolgozott.

„Szabó Bence vagyok, a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztály nyomozó osztályának vagyok kiemelt nyomozója, százados rendfokozatban” – mondja el a nyomozó a több mint másfél órás felvételen, amelyet az oknyomozó portál szerdán tett közzé. A cikk kedd reggeli megjelenése után Szabó Bencénél házkutatást tartottak a rendőrök az NNI-nél lévő munkaállomásán és később a lakásában is – közölte ügyvédje, Laczó Adrienn a Direkt36-tal.

Szerda hajnalban ért véget a házkutatás a nyomozó lakásán, ezt követően a Központi Nyomozó Főügyészségen hivatali visszaélésre hivatkozva gyanúsítottként hallgatták.

Szabó a közelmúltban már beadta a leszerelési kérelmét a rendőrségen, de a tegnapi akció idején még a rendőrség kötelékében szolgált, a felmondási idejét töltötte. Ügyvédje szerint gyanúsítotti kihallgatásakor nem tett vallomást, a tegnap történtek után a mai nappal megszűnik a jogviszonya.

Szabóval az interjút február végén rögzítették, amikor ő még a rendőrség állományában volt. Ebben részletesen elmesélte, hogy miként nézett ki a Tisza Pártot érintő történet belülről, az ügyben résztvevő rendőrök szemszögéből. Szabó ugyanis azon a rendőrségi osztályon – a gyermekpornográf bűncselekmények nyomozásán dolgozó részlegen – dolgozott, ahova megérkezett a bejelentés. Ez az osztály hajtotta végre a házkutatásokat, az eszközökről lementett adatok elemzését, és ők voltak azok is, akiknek a munkájára folyamatos nyomást gyakorolt az Alkotmányvédelmi Hivatal.

Szabó elmondta, hogy a kollégáival együtt meg voltak győződve arról, hogy a Tisza elleni beszervezési művelet valamilyen titkosszolgálati akció, és bár közvetlen bizonyítékuk nem volt rá, az Alkotmányvédelmi Hivatalt gyanították a háttérben. Elmondása szerint az NNI-n belül felsőbb szintű értekezleteken is „pedzegették, hogy tényleg létezik egy speciális titkosszolgálati csoport, ami közvetlen kézi irányítás alatt van valamelyik miniszternél vagy államtitkárnál”.

Hozzátette, az NNI-s felettesei nem engedték a nyomozóknak, hogy utánajárjanak a Tisza elleni műveletről szóló bizonyítékoknak, és azt sem, hogy a nyomozás hivatalos iratai közé bekerüljenek az általuk készített anyagok.

Szabó elmondta azt is, hogy szerint Vogel Evelin egy, a párt ellen dolgozó csapat tagja volt. A rendőr emellett hozzátette, hogy az NNI-n belül szerzett információi szerint Magyar Péter volt barátnője egy 5. kerületi lakásba járt jelenteni, és havi 5 milliót kapott bizonyos személyektől azért a tevékenységért. Vogel a Direkt36-nak most tagadta ezeket az állításokat, Magyar Péter viszont a nyomozóval készült felvétel kikerülésével párhuzamosan megosztott egy rendőrségi dokumentumot, amely szerint volt barátnője többször is telefonon egyeztetett Kubatov Gábor bizalmasával.

„Egy ideális rendszerben nekem nem kellene itt ülnöm. De mégis itt ülök, úgyhogy úgy tűnik, ez nem egy ideális rendszer. Számomra nem elfogadható az, hogy a törvény előtt nem mindenki egyenlő. Hogy lehet az, hogy embereket, akik egyébként nem feltétlenül követtek el bűncselekményt, begyanúsítunk, és embereket, akik meg ténylegesen elkövettek bűncselekményt, nem is egyet, nem is nyomozzuk le?”

– mondta Szabó, utalva arra, hogy a Tisza elleni műveleten dolgozó ismeretlen személyeknek nem tudtak utánanézni a rendőrök, mert az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására nem engedték nekik a feletteseik.

Szabó szerint nyilvánvaló, hogy egy titkosszolgálati csoport állt a Tisza elleni művelet mögött. „Hogy lehet az, hogy egy magyar titkosszolgálat egy pártot be akar dönteni?” – tette fel a kérdést. Azt is elmondta, hogy azért fordult végül a nyilvánosság felé, mert úgy érezte, nincs olyan hatóság, amely érdemben foglalkozna ezzel az üggyel.

„Én tudom, hogy milyen esküt tettem, amikor felszereltem, és szeretném is tartani, hogy én a hazámat szolgálom, nem pedig bizonyos emberek csoportját, mint egy párt. És én úgy látom, hogy igencsak pártpolitikai érdekek mentén volt vezetve ez a nyomozás. És szerintem ez egyáltalán nincs rendjén így. Ezért is ülök én most itt egy nem ideális rendszerben” – mondta a beszélgetés végén.

Titkosszolgálati nyomásra történhetett házkutatás a Tiszát segítő informatikusoknál

A Direkt36 cikke nyomán lapunk is beszámolt róla, hogy szervezett akció zajlott a Tisza Párt informatikai rendszerének megbénítására, majd amikor azt az ellenzéki párthoz köthető személyek le akarták leplezni, titkosszolgálati nyomásra eljárás indult ellenük. Több jel is arra utal, hogy az eljárás mondvacsinált okokon nyugszik. 2025 nyarán, amikor már hosszabb ideje tartott feszült politikai verseny a Tisza Párt és a Fidesz között, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) bejelentést kapott arról, hogy két magyar férfi esetében gyermekpornográfia gyanúja merült fel. A jelzésre az Alkotmányvédelmi Hivatal külön is felhívta a figyelmet, és nyomást gyakorolt a rendőrségre, hogy a lehető leghamarabb tartsanak házkutatást egy 19 éves és egy 38 éves férfinél.

A nyomozók a helyszínen szembesültek azzal, hogy a Tisza Párthoz köthető informatikusokhoz érkeztek, így az ügy politikai jelentőséget kapott. Számos adathordozót foglaltak le, de ezek vizsgálata során nem találtak gyermekpornográfiára utaló nyomokat. Ugyanakkor több száz, üzenetváltásokat rögzítő képernyőfotó került elő, amelyek egy szokatlan beszervezési kísérlet részleteit mutatták.

A Direkt36 arról is írt, hogy az üzenetek alapján egy Henry néven azonosított ismeretlen 2025 első felében a fiatalabb informatikust próbálta rávenni arra, hogy segítsen a Tisza Párt „bedöntésében” még a parlamenti választás előtt. A fiatal férfi együttműködést színlelt, miközben a beszélgetések tartalmát megosztotta a másik informatikussal, aki a párt IT-infrastruktúrájának védelméért felelt. A kommunikáció szerint Henry egy csoporttal dolgozott, amely részletes ismeretekkel rendelkezett a Tisza Párt belső működéséről, ismerték a munkatársakat és feladataikat, és a két informatikust fizikailag is megfigyelték.

A nyomozást az Alkotmányvédelmi Hivatal végig figyelemmel kísérte, az eljárás több pontján részt vett a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat is, amely a titkosszolgálati műveletek technikai hátterét biztosítja. A cikk szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal törekedett a nyomozás irányának befolyásolására, így a rendőrség végül nem vizsgálta hivatalosan, hogy Henry ki lehetett.

A két informatikus a csoport leleplezésére készült, ennek érdekében készítettek egy olyan övet, amelynek egyik lyukába egy apró kamerát rejtettek. Ezt az eszközt a rendőrök a házkutatás során megtalálták és lefoglalták, majd az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására haditechnikai eszközzel való visszaélés miatt gyanúsították meg őket. Az eljárás során az Alkotmányvédelmi Hivatal végig tagadta a Nemzeti Nyomozó Iroda előtt, hogy köze lenne Henry tevékenységéhez. Több, a Tisza Párt belső ügyeit ismerő forrás megerősítette, hogy a két informatikus valóban dolgozott a pártnak, és a rendelkezésre álló dokumentumokkal összhangban zajlott ellenük a rendőrségi eljárás, valamint a beszervezési kísérlet is. A párthoz közel álló források szerint a Tisza Pártban tartanak attól, hogy a parlamenti választás előtt célzott kibertámadások érhetik az informatikai rendszereiket.

Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának kérésére tegnap az Alkotmányvédelmi Hivatal feloldotta azon információk titkosítását, amely a Tisza Párt informatikusairól szólt, erről tettek közzé egy, az AH főigazgatója, Bárdos Szabolcs vezérőrnagy által aláírt kivonatot a bizottság honlapján. A dokumentumból egy furcsa kémtörténet rajzolódik ki, és bár a leírtak egy része megerősíti a Direkt36 cikkében foglaltakat, a Tisza Párt egy betűvel sem szerepel benne.