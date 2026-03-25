Magyar Péter: Vogel Evelin a lejárató hangfelvételek keletkezésekor Kubatov Gábor titkárával is egyeztetett

Kubatov Gábor;Nemzeti Nyomozó Iroda;Magyar Péter;Vogel Evelin;

2026-03-25 12:43:00 CET

Erről egy dokumentumot is közzétett Facebook-oldalán a Tisza Párt elnöke.

A Nemzeti Nyomozó Iroda a 2025 novemberében kelt feljegyzésében több oldalon keresztül sorolja, hogy Vogel Evelin az illegálisan készített, majd manipulált és később zsarolásra, valamint politikai lejáratásra használt hangfelvételek keletkezésekor folyamatosan egyeztetett telefonon és sms-ben Kindlovits Mátéval, Kubatov Gábor titkárával és intézőjével, valamint Vertán György állami milliárdokból meggazdagodó NER-es oligarchával – közölte Magyar Péter a Facebook-oldalán. A Tisza Párt elnöke ezzel összefüggésben egy dokumentumot is közzétett, és megjegyezte, hogy Vogel Evelin lakhatását később Vertán György biztosította.

Mindezt az ellenzéki pártvezető úgy összegezte,

„egyértelműen megállapítható tehát, amit tanúk is igazolnak, hogy az illegális lehallgatásokat, zsarolást és lejáratást Orbán Viktorék szervezték.”

Magyar Péter szerint a hat oldalas rendőrségi feljegyzés végén egyértelműen megállapítják, hogy Kindlovits Máté és Vertán György tudomással bírhat a hangfelvételek készítéséről és nyilvánosságra hozataláról, ezért indokolt és szükséges a tanúkihallgatásuk. A kihallgatás – folytatta – mégsem történt meg 5 hónapja, ahogy Vogel Evelin gyanúsítotti kihallgatására sem került még sor másfél évvel a feljelentése óta.

„A nyomozó hatóság és az ügyészség pontos tudomással bír az ügyben lévő politikai szálról, mégsem foganatosított nyomozati cselekményt annak ellenére, hogy maga állapította meg a tanúkihallgatások szükségességét”

– összegezte a politikus.

Magyar Péter szerint alapos gyanú merült fel arra vonatkozóan, hogy Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója és alelnöke közvetlen bizalmi emberei segítségével, bűncselekmények folytatólagos elkövetése útján lejárató kampányt folytat az országgyűlési választásokat közvetlenül megelőzően a győzelemre esélyes párt vezetője ellen, vagyis ellene. „A rendőrség és az ügyészség pedig a nyomozás altatásával és az elkövetők őrizetbe vételének mellőzésével tevőlegesen hozzájárul a bűncselekmény-sorozat folytatásához” – állapította meg.

Bejegyzését Magyar Péter azzal zárta: „a nyomozás a Budapesti V. és XIII. kerületi Ügyészség fokozott ügyészi felügyelete mellett folyik. Ez az ügyészség altatja az ügyet. Ez az ügyészség járt el Győrffy Balázs fideszes EP képviselő verekedési ügyében és intézte el, hogy a fideszes politikus ellen ne kerüljön sor vádemelésre, miután erősen ittas állapotban súlyosan bántalmazott három embert (köztük egy nőt).”