hírek;

2026-03-26 00:00:00 CET

Phenjan és Minszk közeledése

Észak-Koreába látogatott Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnök, hogy erősítse a kapcsolatokat országaik között, amelyeket Moszkva ukrajnai háborújának támogatása, a szankciók miatti elszigeteltségük és diktatórikus berendezkedésük köt össze. A kétnapos látogatásnak, amelynek során Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel barátsági szerződést írnak alá, külön fénytörést ad, hogy Washington nemrég enyhítette Minszk elleni szankcióit politikai foglyok elengedéséért cserébe, és Trump elnök megbízottja a múlt héten azt mondta Lukasenkónak, hamarosan fogadhatják őt a Fehér Házban. NÉPSZAVA

Szükségállapot Moldovában

Energetikai szükségállapot lépett életbe Moldovában, miután az Ukrajna elleni orosz légicsapásokban megsérült az országot Európával összekötő, Ukrajna déli részén áthaladó kulcsfontosságú villamos távvezeték. Alexandru Munteanu kormányfő arra kérte az embereket, hogy „kerüljék a felesleges fogyasztást”. Az ukrán hatóságok közölték, hogy lezuhant drónokat találtak a vezeték közelében, és a javítások előtt aknamentesítésre lesz szükség. Maia Sandu moldovai elnök az X-en azt írta, a történtekért „Oroszországot terheli minden felelősség”. NÉPSZAVA