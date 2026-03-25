Kitört a botrány, világhír lett abból, hogy Szijjártó Péter kit hívogat az EU-s tárgyalásai közben

Nagy terjedelemben foglalkozik a nemzetközi sajtó a Szijjártó Péter körül kitört botránnyal. Szlovákiában különös érdeklődéssel figyelték a történteket, hiszen mint ismert, a magyar külgazdasági és külügyminiszter 2020 februárjában kvázi a Szlovákiában történő választási beavatkozás érdekében lobbizott egy kicsit az orosz kollégájánál, Szergej Lavrovnál.„Nem is tudod, mennyire hálás vagyok, ez a barátság jele” – Nyilvánosságra hozták Szijjártó Péter és Szergej Lavrov telefonbeszélgetésétDiplomáciai jelentések szerint Szijjártó Péter rendszeresen egyeztetett telefonon Szergej Lavrovval az uniós tanácskozások szüneteiben
A Sme Miroslav Wlachovský volt szlovák külügyminisztert idézi, aki elmondta, a külügyminiszterek EU-s tárgyalásain gyakori, hogy egy miniszter kirohan az ülésteremből, mert telefonálnia kell, lehet, hogy a miniszterelnökkel vagy más fontos személlyel kell beszélnie, de a tárcavezetők ilyenkor is arra számítanak, hogy ezek a telefonok „a közösségen belül” történnek, és nem olyasvalakivel egyeztet egy kolléga olyan állam képviselőjével amely ellenségnek tekinti az Európai Uniót. Szerinte Szijjártó Péter kapcsolatai régóta problémásak, és élesebb szóváltásokhoz is vezettek, amikor egyes kollégái azt sugallták, hogy Szijjártó nem játszik tisztességesen – mondja a volt miniszter.Szlovákiában is botrány lett a Szijjártó Péter és Szergej Lavrov közt folyó telefonbeszélgetésből
A ta3 szlovák hírtelevízió honllapján Jan Sir elemzőt idézik, aki szerint „jelentős mértékű koordináció” figyelhető meg Magyarország és Oroszország között, különösen az érzékeny külpolitikai kérdésekben. Példaként említette az Ukrajnán keresztüli energiaellátás megszakadása körüli helyzetet, ahol Budapest Kijevet hibáztatta, majd ezt követően blokkolta Ukrajna támogatását az EU-n belül.Orbán Viktor: Fokozatosan leállítjuk a Magyarországról Ukrajnába irányuló földgázszállításokat
A német Frankfurter Allgemeine Zeitung megjegyzi, miközben hasonló esetekben az Európai Bizottság általában nem kommentálja a történteket, ezúttal Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője - eltérve a gyakorlattól - rendkívül aggasztóak minősítette a a Szijjártó–Lavrov-beszélgetés tényét. Alexander Haneke és Thomas Gutschker újságíró egy névtelen EU-diplomatát idéz, aki elismeri, EU-s körökben szinte senki sem kételkedik abban, hogy minden, amiről Magyarországgal tárgyalnak, előbb-utóbb eljut a Kremlbe. – Ezért Szijjártó Pétert és más magyar képviselőket évek óta óvatosan kezelik. Például a biztonsággal kapcsolatos információkat, az Ukrajnát érintőket a tettre készek koalícióin belül és a hírszerző szolgálatok közötti kétoldalú eszmecserék során osztják meg, nem pedig hivatalos EU-fórumokon – írja a FAZ.Az EU Tanácsa: A szakmai titoktartás szabályai vonatkoznak Szijjártó Péterre
Az osztrák Die Presse cikkében azt emeli ki, hogy a magyar kormány és a Kreml közti szoros kapcsolat a kampány hajrájában különösen látványos: orosz körök Orbán újraválasztását is segíthetik. Budapest mindezt tagadja, de az uniós partnerek bizalma megrendült, ezért a kényes ügyeket egyre gyakrabban Magyarország nélkül tárgyalják.
Azon túl, hogy az Európai Bizottság jelezte, magyarázatot vár az Orbán-kormánytól, a Politico megszellőztette, hogy az Európai Bizottság kizárja az érzékeny információk áramlásából és a tárgyalásokról is Magyarországról, a Szijjártó–Lavrov-beszélgetés hírét pedig felkapta az AFP, illetve a Reuters is, utóbbi már azzal is, hogy Orbán Viktor vizsgálatra utasította az igazságügyi miniszterét Szijjártó Péter lehallgatása miatt.