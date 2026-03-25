Helyenként 10-15 centi hó is eshet csütörtökön

2026-03-25 17:14:00 CET

Véget ér a tavaszi idő. A havazás mellett néhol akár óránkénti 100 kilométeres széllökések is lehetnek csütörtökön, a HungaroMet már ki is adta a figyelmeztetést.

Csütörtökön a késő délelőtti óráktól eleinte a Soproni- és a Kőszegi-hegységben, majd a délután második felétől már a Dunántúl más részén és a Bakonyban is havazás várható – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerdán.

A hó vastagsága helyenként a 10-15 centimétert is elérheti.

Kitértek arra is, hogy a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban az ország nagy részén csapadékosra fordul az időjárás, főként a Dunántúlon lehet számítani tartós, kiadós esőre. Néhol erős, helyenként viharos szélre kell számítani – jelezték.

Az Időkép arról ír, hogy csütörtökön a Dunántúlon erős, viharos lökések kísérik majd az északias szelet, sokfelé kell számítani 60-80 km/óra körüli széllökésekre. A legerősebb széllökések nyugaton, a Balaton térségében és a Dunántúli-középhegység magasabb részein várhatóak, ezeken a tájakon akár az óránkénti 90-100 kilométeres, sőt néhol akár 100 km/óra feletti széllökések is előfordulhatnak.

Az időjárásportál szerint emiatt a HungaroMet csütörtökre másodfokú, azaz narancs figyelmeztetést adott ki Vas és Zala vármegyékre. Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Somogy vármegyékre pedig citrom, azaz elsőfokú figyelmeztetés érvényes holnapra a viharos, 70 km/órát meghaladó széllökések miatt.