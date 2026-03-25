Az Alkotmánybíróság közölte, nem reagál Magyar Péter bejelentésére a testület leváltásáról

2026-03-25 16:40:00 CET

Sulyok Tamás és az NMHH válasza még várat magára.

Az Alkotmánybíróság ilyen megnyilvánulásokra nem reagál - ennyit közölt lapunk megkeresésére a Polt Péter vezette Alkotmánybíróság főtitkára, Szabó Attila.

A taláros testületet azt követően kerestük meg, hogy Magyar Péter hétfő este Nyíregyházán arról beszélt: azért van szüksége kétharmados felhatalmazásra a Tisza Párt, hogy módosítsák az alaptörvényt, majd eltávolítsák azokat, akiket Orbán Viktor bábjainak tart. A Tisza Párt elnöke hosszan sorolta, kiket menesztene, akik „nem a magyar embereket, hanem a maffiát és a külföldi érdekeket” képviselik. A listára felkerült az államfő, a legfőbb ügyész, az Állami Számvevőszék elnöke, az Alkotmánybíróság tagjai és elnöke, a Médiahatóság vezetője, a Kúria és az Országos Bírói Hivatal elnöke, a Gazdasági Versenyhivatal vezetése, de a Tisza-elnök azt is jelezte, hogy megszüntetné a Lánczi Tamás-féle Szuverenitásvédelmi Hivatalt.

Lapunk ezt követően a lista több érintettjét is megkereste. Sulyok Tamás és az NMHH továbbra sem reagál, a Windisch László vezette Állami Számvevőszék azt közölte, hogy „a Tisza Párt vezetőjének a független, magyar alkotmányos intézmények elleni támadását az Állami Számvevőszék a választási kampány szélsőséges politikai megnyilvánulásának” tekinti, és mint ilyet, nem kommentálja. A Legfőbb Ügyészség sajtószóvivője a Népszavának azt állította, független alkotmányos szervezet, amely a jogszabályoknak megfelelően látja el a feladatait. „Az ügyészség döntései kizárólag szakmai alapon születnek. A szervezet visszautasít minden ezzel ellentétes állítást” - közölték.