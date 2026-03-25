Szabó Tímea bejelentette, hogy nem indul a parlamenti választáson

2026-03-25 22:01:00 CET

Más terepet választ az általa fontosnak tartott ügyek képviseletéhez.

„Hatalmas megtiszteltetés volt minden perc. Most azonban nekem is be kell látnom: ahhoz, hogy rövid távon legyőzzük a Fideszt, a következő időkben más terepet kell választanom az általam fontosnak tartott ügyek képviseletéhez. Ezért visszalépek a független egyéni képviselőjelöltségtől” – jelentette be szerda esti Facebook-posztban Szabó Tímea, hogy nem indul a 2026. április 12-i parlamenti választáson.

A párbeszédes politikus Budapest egykori 10. számú választókerülete, Óbuda-Békásmegyer megválasztott parlamenti képviselője, a két és fél hét múlva következő megméretésen az átrajzolt budapesti 11. számú választókerületben vétette nyilvántartásba magát. „Az április 12-i választás kormányváltást hozhat Magyarországon. Kormányváltást hozhat, ha félreteszünk minden egyéb szempontot. Olyasfélét, mint hogy ki mit gondol a világról, a szegénységről, a kisebbségek és a nők védelméről, a klímaváltozásról, a gyerekvédelemről” – indokolta a döntését most. Pártja még februárban jelezte, hogy nem állít országos listát.

Szerdán korábban a Demokratikus Koalíció tett bejelentést arról, hogy három választókerületben visszalépteti a képviselőjelöltjeit, a Fidesz fő vetélytársának számító Tisza Párt azonban jelezte, nem tárgyal más politikai alakulattal hasonló döntésről.