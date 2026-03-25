Orbán Viktor szerint Ukrajna egy terrorállam, a Fidesz olyan többséggel fog nyerni, amely meglepi majd a világot

2026-03-25 20:42:00 CET

Igen, a miniszterelnök az Oroszország ellen több mint négy éve védekező Ukrajnát terrorállamnak nevezte.

Az ukránok nem válogatnak az eszközeikben, egy nagyon veszélyes országgal, egy terrorállammal állunk szemben, de mi nem engedünk a terrornak - jelentette ki a miniszterelnök, a Fidesz elnöke szerdán az esztergomi Mindszenty téren a Fidesz-KDNP választási nagygyűlésén. Orbán Viktor úgy fogalmazott: – Mi mindenkivel tárgyalunk, mi békeszerető és béketűrő emberek vagyunk, de sohasem fordulhat elő, hogy az ezeréves Magyarországot bárki megzsarolja, fenyegesse és így akarjon előnyt szerezni velünk szemben. Ezt sosem fogjuk megengedni.

Elmondása ezért döntött ma arról, hogy a meglévő szerződések tiszteletben tartásával Magyarország fokozatosan leállítja a gáz szállítását Ukrajna felé, és amíg nem kapjuk meg a kőolajunkat, egy köbméternyi föld gázt sem fognak kapni Magyarországról. Azt is mondta: a Barátság kőolajvezetéket az ukránoknak ha törik, ha szakad, újra kell indítaniuk, mert amíg nem teszik meg, semmilyen pénzügyi támogatást nem fognak kapni, mert az ő kormánya ezt meg fogja akadályozni.

A magyar miniszterelnök évek óta az Ukrajna ellen háborút indító Putyin-rezsim szájíze szerint beszél Ukrajnáról, a következtetése mindig az, hogy Ukrajna úgysem győzheti le Oroszországot, és eleve csak nyugati támogatással tudja tartani magát. Nevezte már Ukrajnát senkiföldjének, 2023 áprilisában pénzügyileg nem létező országnak, 2025 decemberében pedig kijelentette, nem világos, ki támadott meg kit az orosz-ukrán háborúban, miközben világos, hogy az orosz hadsereg egységei 2022. február 24-én Vlagyimir Putyin parancsára rohanták le Ukrajnát. Később, már 2026 februárjában Orbán Viktor kimondta azt is, az északkeleti szomszéd országot Magyarország ellenségének tartja.

Ami az esztergomi fellépést illeti, Orbán Viktor szerint a tiszások, az ukránok és az Európai Unió is fenyegeti a kormányoldalt, de bennünket nem lehet se fenyegetni, se zsarolni, mert Magyarország jövőjéről csak a magyarok dönthetnek. – Mindenhonnan fenyegetnek bennünket, mert azt akarják, hogy Magyarországon kormányváltás legyen és a következő négy évben ne nemzeti kormány álljon Magyarország élén. Azért járom az országot, hogy megmutassuk, hogy nem hagyjuk, bennünket nem lehet se megfenyegetni, se zsarolni, mert Magyarország jövőjéről csak a magyarok dönthetnek - mondta, hozzáfűzve, vállalták Szijjártó Péterrel és Lázár Jánossal, hogy ebben a kampányban mindenhova eljutnak és fölszántják az egész országot. – Mert hogyha bizonytalan hangot ad a trombita, akkor ki készül harcra? – tette fel a költői kérdést.

A miniszterelnök ezen túl azt állította, Fidesz-KDNP meg fogja nyerni a választást, olyan többséggel, amely mindenkit, az egész világot meg fogja lepni. – A mi fajtánk olyan, hogy az adót az utolsó pillanatban fizeti be (...) És ez van a választáskor is – fogalmazott. Szerinte „mesélhetnek” neki a tiszások, és jöhetnek felmérésekkel, de a kormánypárti oldal támogatói előjöttek, és egyre többen vannak a választás közeledtével.