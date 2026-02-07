Itt a vége, a Párbeszéd sem indul a parlamenti választáson

választás;pártpolitika;Párbeszéd-Zöldek;

2026-02-07 17:30:00 CET

Karácsony Gergely, Szabó Tímea és Jávor Benedek pártja szerint az autokrácia lebontásához több kell és más kell. Szabó Tímea függetlenként még indul, és egy futballhasonlat is belefért.

Nem indul a 2026-os országgyűlési választásokon a Párbeszéd-Zöldek.

A párt egy szombati Facebook-posztban azt írta, az autokrácia lebontásához több kell és más kell. „Olyasféle erő, amely nagyban és egységben képes fellépni a történelmi hibákat és bűnöket elkövető, Orbán Viktor vezette állampárttal szemben. A döntési irányt az ország rendszerváltást akaró polgárainak akaratát mutató arányszámok és az azokból fakadó következtetések jelölik ki” - hangzik a visszalépésről szóló közlemény, amely szerint a kiépített autokrácia, a teljhatalom ellen nehéz hatékonyan fellépni: a korlátlan erőforrások, a folyamatosan a hatalom képére alakított szabályok rendre olyan helyzetet eredményeztek, mintha a BVSC-nek a Real Madridot kellene legyőznie a Bernabeu stadionban.

Az ellenzéki párt közölte, továbbra is a kormányváltást tartják a legfontosabbnak, céljuk és értékrendjük azonban 2026 áprilisa után is maradnak.

„Most azért teszünk gesztust, hogy az ország elindulhasson egy jobb irányba, de elkötelezettek vagyunk amellett, hogy továbbra is képviseletet adjunk az igazságos, szolidáris és zöld Magyarország felépítéséhez, ahol helyük van az értékrendi és politikai vitáknak, a sokszínű, értékalapú, versengő ajánlatoknak”

- olvasható indoklásban.

A tájékoztatásból nem derül ki, hogy a párt Karácsony Gergely budapesti főpolgármester mellett legismertebb politikusa, a parlamenti képviselő Szabó Tímea indul-e újra Budapest III. kerületében egyéni jelöltként, ezért felhívtuk a politikust, aki kérdésünkre azt mondta, hogy függetlenként megméreti magát.

A Párbeszéd a visszalépéssel nagy elődöket követ, korábban már a Második Reformkor, a Humanisták, a Lehet Más a Politika (LMP), a Megoldás Mozgalom, illetve de facto a Magyar Szocialista Párt (MSZP)is bejelentette, hogy távol marad a 2026. április 12-i magyarországi parlamenti választástól.