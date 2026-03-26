Gulyás Gergely ragaszkodik ahhoz, hogy más országok újságíróktól kérik el magyar miniszterek telefonszámát

Oroszország;Magyarország;kémkedés;Gulyás Gergely;kormányinfó;Panyi Szabolcs;

2026-03-26 10:46:00 CET

Szerinte a Panyi Szabolcs elleni feljelentéshez elég a kiszivárgott hangfelvétel.

Elsőként az MTVA kapott szót. Orbán Viktor videónyilatkozatban felszólította Volodimir Zelenszkijt, hogy „azonnal parancsolja vissza az ügynökeit” Magyarországról, és azt is mondja, hogy a Tisza Pártba ki-be járkálnak az ukrán kémek és az általuk fizetett informatikusok. Magyar Péter elmondta, hogy ők a Tisza informatikusai, viszont ami történt, az a rendszerváltás óta a legnagyobb botrány Magyarországon, mindezt Szabó Bence NNI-s nyomozó százados nyilatkozatára alapozta. Vizsgálják-e, hogy kézivezérelték-e a titkosszolgálatokat, hogy ezt a két informatikust beszervezzék, hogy a Tisza végül ne indulhasson a választáson? – hangzott el a kérdés.

Gulyás Gergely válaszában azzal kezdte, hogy van egy kémelhárítási ügy, minden kémnek van fedőfoglalkozása, itt informatikusokról van szó. Megismételte, hogy saját maguk ismerték el, hogy külföldön kaptak képzést, és azt is tudjuk, hogy az ukrán nagykövetségre bejárkáltak, illegális kémszoftver beszerzésére is kísérletet tettek. A miniszter érdemben nem válaszolt a kérdésre, „összefüggéstelen és teljesen képtelen hazugságokat” emlegetett, mert így nem kell arra választ adnia a Tisza Pártnak, hogy ukrán kémek miért dolgoznak náluk.

Kérdésre elmondta, a Panyi Szabolcs újságíró elleni feljelentést az igazságügyi miniszter által megismert információkra alapozta, de szerinte elegendő volt ehhez az is, ami a nyilvánosságban megjelent, utalva vélhetően a hangfelvételre, amellyel a Fidesz és a kormánypárti média támadja az oknyomozó újságírót.

– Az nem oknyomozás, hogy egy idegen államnak tudatosan megadom egy magyar miniszter telefonszámát, hogy le lehessen őt hallgatni, majd utána megkapom a lehallgatás hangfelvételét.

Ez kémkedés, legalább. A hazaárulás csak azért vitatható, mert azt, hogy megvalósul-e az ország függetlenségének sérelme, az egy jogi vita – mondta. Az Orbán-kormány kezdettől fogva azzal jön, hogy más országok újságíróktól kérik el magyar miniszterek telefonszámát.

A Medián jelentős százalékos Tisza-előnyt mérő friss felméréséről azt mondta Gulyás Gergely, hogy „a Medián nem mér, hanem rajzol”, ami egy propagandába illeszkedik. Lázár János szavairól, miszerint a Mi Hazánknak és a Fidesznek együtt kellene működnie, a miniszter azzal válaszolt, hogy mi mindig szívesen működnek együtt mindenkivel, ha a kormányzati célokkal egyetért. Ugyanakkor a Fidesz-KDNP határozott célja, hogy legalább 100 mandátumot szerezzen, ami elég a kormányalakításhoz. Általánosságban úgy gondolja, azt soha nem szabad kizárni egy demokráciában, hogy lehetnek olyan ügyek, amelyekben ellenzéki pártokkal is együttműködnek.