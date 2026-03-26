Tényleg ez a magyar diplomácia? – Az Európai Unió Tanácsa szerint Szijjártó Péter megszegte a titoktartási kötelezettségét

„Mély aggodalmat kelt az a hír, hogy egy tanácstag állítólag zárt ajtók mögött zajló miniszteri szintű tanácsi megbeszélések tartalmát adta át egy külföldi hatalom képviselőinek.” Ezt válaszolta a Népszava kérdésére az Európai Unió Tanácsa, mely a tagállami miniszterek üléseit koordinálja.
A testület szerint az ülésekre a szakmai titoktartás minden tagállamra kötelező szabályai vonatkoznak.
A The Washington Post a hétvégén írta meg, hogy Szijjártó Péter a Külügyi Tanács üléseinek szünetében is fel szokta hívni Szergej Lavrov orosz külügyminisztert, hogy tájékoztassa az elhangzottakról. Erről Panyi Szabolcs újságíró is írt, közölve egy évekkel ezelőtti állítólagos Lavrov–Szijjártó-beszélgetés szövegét, amelyet egy meg nem nevezett titkosszolgálat rögzített.
Szijjártó Péter ellentmondásosan kommunikál az ügyről. Az X-en hazugságnak minősítette Donald Tusk bejegyzését, melyben a lengyel miniszterelnök szégyennek nevezte, hogy a külgazdasági és külügyminiszter rendszeresen tájékoztatja a Kreml az EU-s tárgyalásokon elhangzottakról. A Telex kérdésére ugyanakkor nevetve beszélt arról, hogy szerinte a másokkal való egyeztetés a diplomácia része.
Hétfőn az Európai Bizottság azt közölte, elvárja Szijjártó Pétertől, hogy tisztázza, igazak-e a hírek.
Közben egy másik lehallgatási ügy is napvilágot látott. A Politico portál belső vizsgálatot indított, miután kiszivárgott egy hangfelvétel, amelyen a portál egyik újságírója egy uniós tisztségviselő forrásával beszél telefonon.