Gulyás Gergely botránynak tartja, hogy a Tisza Párt még nem tette ki Orbán Anitát

kormányinfó;

2026-03-26 11:09:00 CET

Mi az Orbán-kormány álláspontja arra, hogy a PDSZ sztrájkra készül a nevelést és oktatást közvetlenül segítő iskolai és óvodai dolgozók bérrendezésének ügyében? – hangzott el a Magyar Nemzet kérdése. – Bár az ő fizetésüket évről évre emeljük, ettől még a jövedelmük valóban alacsony. A felvetés indokolt, ha lehet, akkor nagyobb lépéseket kell tenni – mondta Gulyás Gergely.

Ezt követően a PDSZ-t kezdte bírálni, amely szerinte mindent megtett, hogy ne jöhessen létre a pedagógusok béremelése EU-s források bevonásával. Miután híveik a pedagógusok és a pedagógiai asszisztensek közt nincsenek, meghirdetnek egy olyan sztrájkot, amiről ők is tudják, hogy jogellenes. Öt munkanappal megelőzően kell bejelenteni, jövő hétfőre ezt így nem lehet, valószínűleg a bíróság meg fogja tiltani – magyarázta.

Arra a kérdésre, milyen aggályokat vet fel Panyi Szabolcs Orbán Anitával való, azóta cáfolt kapcsolata, Gulyás Gergely azt mondta, nehéz jelzőket találni erre, és botránynak nevezte, hogy a Tisza Párt nem tette ki őt. Szerinte nyilvánvaló, hogy a „Magyarországon kézzel fogható ukrán kémtevékenység belelóg a Tisza Pártba”, és aktívan segíti őket.