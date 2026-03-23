Orbán Anita közölte, semmilyen esetleges személyügyi kérdésről nem egyeztet Panyi Szabolccsal

2026-03-23 13:55:00 CET

A Tisza-kormány haladéktalanul ki fogja vizsgálni Szijjártó Péter Oroszországhoz fűződő viszonyát – közölte az ellenzéki párt külügyi vezetője.

A ma reggeli hazug támadásokkal a kormányzati propaganda arról akarja elterelni a figyelmet, hogy Szijjártó Péter rendszeresen beszámol a zártkörű uniós tanácsüléseken elhangzottakról Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek, ezzel elárulva a magyar és az uniós érdekeket és kiszolgálva Oroszország érdekeit – közölte Orbán Anita a Facebook-oldalán.

A Tisza külügyi vezetője ezzel kapcsolatban megjegyezte, nem véletlen, hogy Szijjártó Péter jelenlétében az európai partnereink egyszerűen már nem mondanak el érzékeny információkat az EU- és NATO-fórumokon. „Nemzeti tragédia, hogy ideáig jutott a magyar külpolitika a Fidesz kormányzása alatt” – állapította meg.

„Ami a Panyi Szabolccsal és személyemmel kapcsolatos hazugságokat illeti: 2010 előtt volt róla szó, hogy a kampánystábom tagja legyen, amikor a Fidesz-jelöltjeként indultam volna. Az elmúlt két évben mindössze kétszer találkoztunk, abból az egyik egy konferencia margóján történt, és természetesen vele se, ahogy más újságírókkal se egyeztetek semmilyen esetleges személyügyi kérdésről” – fogalmazott Orbán Anita.

Bejegyzését azzal zárta: a Tisza-kormány haladéktalanul ki fogja vizsgálni Szijjártó Péter Oroszországhoz fűződő viszonyát és azonnal visszaállítják a szuverén magyar külpolitikát.