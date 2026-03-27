2026-03-27 06:00:00 CET

Zsarolás, pénz- és pozícióéhség, kizárás. Példamutatás, felelősségérzet. Két indoklás, mindkettő a DK vezetésétől, alig egy hét különbséggel. Az első a párt kecskeméti jelöltjének, Kopping Ritának a bejelentésére reagált, miután visszalépett a tiszás jelölt javára, hátha ezzel segíteni tudja a kormányváltást, a második annak magyarázata, hogy Dobrev Klára bejelentette, három helyen is visszaléptetik jelöltjeiket Budapesten, hogy ezzel is segítsék a kormányváltást.

Mivan-mivan? Mivan-mivan? Mivanmi-van-mi-van-mi-van? – szokott dalra fakadni egy-.egy szurkolótábor, amikor érthetetlen dolgok történnek a pályán, legyen az megkérdőjelezhető játékvezetői döntés vagy érthetetlenül minősíthetetlen produkció csapatuktól. Valahogy így érezhetnek most a DK-szavazói is, akiket igencsak bevittek a sűrűbe, hiszen amiért egy hete még kvázi leárulóztak valakit, azért most másokat piedesztálra emelnek. Oké, persze, impulzív a kampány, s idomulni kell az aktuális helyzethez, de valami elfogadható magyarázat – és egy esetleges bocsánatkérés-féle Kopping felé – azért illene a paneldumán kívül. A bölcs belátást, mint hivatkozási alapot finoman tegyük zárójelbe, hiszen a felmérésekből aktuálisan leszűrhető erőviszonyok alapján bárhol, bárkit visszaléptethetne a párt, cserébe hasonló gesztust elvárni szintén nem életszerű.

Vélhetően a pártközpontból generált csatazaj nélkül amúgy csak mínuszos hírek lennének a DK-s visszakozások, ahogyan a többi sem verte ki a biztosítékot, még az olyan ismert hátrébb lépőké sem, mint a NER 16 esztendejét a T. Házban töltő párbeszédes Szabó Tímeáé, akinek döntése akár szimbolizálhatja is: tényleg véget érhet egy korszak. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint eddig 22 jelölt döntött úgy, kiszáll a küzdelemből, de nem lenne meglepő, ha a voksolás napjának közeledtével folyamatosan emelkedne a számuk. És bizony nem kölcsönösségi alapon, ahogyan a DK szajkózza, hanem egyoldalúan, mert ugyan valóban egyre erősebb a kormányváltás zaja, de a dübörgéshez nem ugyanúgy járul hozzá a kisegér, mint az elefánt.