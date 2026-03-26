Sztrájkot hirdettek a NOKS-dolgozókért, van iskola, ahol ezt máris hazugsággal akadályoznák

sztrájk;iskola;PDSZ;dolgozók;köznevelés;akadály;

2026-03-26 12:29:00 CET

Egyes intézményvezetők arra hivatkozva próbálják lebeszélni a dolgozókat a munkabeszüntetésről, hogy sztrájkot csak szakszervezeti tagok szervezhetnek és csak ők is vehetnek részt benne. Ez nem igaz.

Március 30-án, reggel 8 és 10 óra közé hirdetett kétórás figyelmeztető sztrájkot a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) a nevelést-oktatást közvetlenül segítő (NOKS) és más munkakörökben alkalmazott iskolai és óvodai dolgozók béremelésének érdekében, miután a Belügyminisztériummal kezdeményezett tárgyalások nem vezettek eredményre.

A köznevelésben több mint 67 ezer NOKS és egyéb munkavállaló - mások mellett iskolatitkárok, könyvtárosok, dajkák, karbantartók, rendszergazdák - dolgozik, akiknek jelentős része a minimálbér környékén keres. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár kedden arról tájékoztatta a szakszervezet képviselőit, nincs költségvetési fedezet ezeknek a dolgozóknak a béremelésére. Ezzel szemben az érdekvédők úgy látják, a bérrendezés csak politikai akarat kérdése, mert az ahhoz szükséges összeg a központi költségvetés mindössze 0,3 százalékát jelenti.

Bár a PDSZ csak szerda este jelentette be a figyelmeztető sztrájk időpontját, csütörtökön máris több jelzést kaptak arról, hogy egyes intézményvezetők arra hivatkozva próbálják lebeszélni a dolgozókat a munkabeszüntetésről, hogy sztrájkot csak szakszervezeti tagok szervezhetnek és csak ők is vehetnek részt benne.

A PDSZ figyelmeztetett: ez hazugság, mert a sztrájktörvény alapján bárki részt vehet jogszerű munkabeszüntetésben, akiknek munkaviszonya vagy köznevelési foglalkoztatotti jogviszonya van.

Azt most még nem tudni, hétfőn pontosan mennyi intézményben lesz munkabeszüntetés, de a PDSZ korábbi felmérését kitöltő, mintegy 4 ezer iskolai és óvodai dolgozó 94 százaléka jelezte, hogy hajlandóak részt venni a kétórás figyelmeztető sztrájkban. A PDSZ fényképes szolidaritási akciót is indított a múlt héten, ennek keretében országszerte több mint 300 település iskoláiból, óvodáiból kaptak visszajelzéseket.