Nincs költségvetési fedezet a nevelést-oktatást segítő iskolai és óvodai dolgozók bérrendezésére, a PDSZ megkezdi a sztrájk előkészítését

oktatás;Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete;iskolák;óvodák;bérrendezés;

2026-03-25 05:55:00 CET

A szakszervezet azt szeretné, ha a felsőfokú, nem pedagógus végzettségű NOKS-dolgozók bére a mostani bruttó 410,5 ezer forintról 718 ezer forintra emelkedne.

Semmilyen ajánlatot nem kaptak a kormánytól a nevelést-oktatást közvetlenül segítők, vagyis a NOKS-os iskolai és óvodai dolgozók bérrendezésére a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) képviselői, ezért megkezdik a sztrájk előkészítését - erről Gosztola Réka és Révész Barnabás, a PDSZ országos választmányának tagjai számoltak be, miután kedd délután második alkalommal egyeztettek a Belügyminisztérium köznevelési államtitkárával, Maruzsa Zoltánnal. Az érdekvédők közlése szerint az államtitkár arról tájékoztatta őket, hogy a NOKS-os dolgozók béremelésére nincs költségvetési fedezet.

A PDSZ követelései között szerepelt az is, hogy minden közoktatásban dolgozó - így a technikai dolgozók, mint például a karbantartók is – a pedagógusokhoz hasonlóan évi 50 nap szabadságra legyenek jogosultak, de az államtitkár ezzel kapcsolatban sem állt elő ajánlattal, hiába jelezték az érdekvédők, hogy ez nem költségvetési kérdés. Révész Barnabás beszámolója szerint az államtitkár azt mondta, nincs felhatalmazása arra, hogy döntést hozzon ezekben a kérdésekben.

- Készen állunk a sztrájkra, nem maradt más lehetőségünk. Készüljetek, mert most ti jöttök - üzenték a NOKS-os dolgozóknak a PDSZ képviselői.

A sztrájk szervezéséről későbbre ígértek pontos tájékoztatást.

A szakszervezet azt szeretné, ha a felsőfokú, nem pedagógus végzettségű NOKS-dolgozók bére a mostani bruttó 410,5 ezer forintról 718 ezer forintra emelkedne, a felsőfokú végzettséggel nem rendelkezőké bruttó 574,7 ezer forintra, az egyéb munkakörökben dolgozóké pedig 522,5 ezer forintra. A béremelés mintegy 67 ezer főt érintene: mások mellett iskolatitkárokat, iskolai könyvtárosokat, dajkákat, rendszergazdákat. A PDSZ számításai szerint az emeléshez éves szinten 134,6 milliárd forint többletforrásra lenne szükség, ami az éves hazai központi költségvetésnek mindössze 0,3 százalékát jelenti.

A PDSZ előzetesen felmérte a sztrájkhajlandóságot a NOKS-dolgozók körében, online kérdőívüket több mint 3600-an töltötték ki: a válaszadók 94 százaléka jelezte, hajlandó lenne első lépésben egy kétórás figyelmeztető sztrájkra.