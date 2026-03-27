Tavaszi rajt a kertben

2026-03-27 08:07:00 CET

Március a kertészkedés valódi kezdete: a talaj ébredezik, és egyre több növény kerülhet a földbe. A változékony időjárás azonban még veszélyeket rejt, ezért a vetés mellett a fagyvédelem is kulcsfontosságú.

A márciusi vetések meghatározzák a következő hónapok termését – mondta el a Népszavának Nagy Márton kertészmérnök. Bátran vethető a retek, sárgarépa, petrezselyem és zöldborsó, amelyek csírázása alacsonyabb hőmérsékleten is megindul, a salátafélék, például a fejes saláta, rukkola, spenót, vagy a fűszernövények közül a kapor, koriander és petrezselyem, de még a dughagyma és a fokhagyma is.

A melegigényes zöldségekkel, a paradicsom, paprika és padlizsán-palántákkal viszont a fagyveszély miatt még várni kell, de a magjukat el lehet vetni. A frissen vetett vagy kibújt növények különösen érzékenyek az éjszakai fagyokra, ezért fátyolfóliával kell védeni őket. Kisebb területeken a levágott aljú palackot a növény fölé helyezve megvédhetjük a hidegtől. A talaj takarása szintén hatékony módszer. A mulcsozás – például szalmával, falevéllel vagy komposzttal – nemcsak a hőingadozást mérsékli, hanem a nedvességet is megőrzi. Ez különösen fontos a csírázó magok számára.

Nagy Márton úgy véli, a balkonon kertészkedőknek érdemes rugalmasan kezelni a növényeket. Ha hideg éjszaka várható, a cserepeket könnyen be lehet vinni védett helyre, vagy takarással óvni őket. A kisebb növények így biztonságban átvészelhetik a hőmérséklet-ingadozásokat.

A talaj előkészítése sem maradhat el. A vetés előtt célszerű fellazítani a földet, eltávolítani az elszáradt növénymaradványokat, és komposzttal javítani a szerkezetét. A tápanyagban gazdag, jól levegőző talaj gyorsabb csírázást és erősebb növekedést biztosít.

A tél után a kertben sok elszáradt levél, letört ág és elöregedett növényi rész marad vissza, amelyeket érdemes eltávolítani, mert kedveznek a kórokozók és kártevők megtelepedésének. A sérült vagy egymást keresztező ágak visszavágása segíti az új hajtások fejlődését. Ezeket a növényi maradványokat komposztálhatjuk.