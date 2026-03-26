Harc a méltóságteljes halálért

2026-03-26 20:40:00 CET

Meghalt Noelia Castillo, akinek neve egybeforrt az eutanáziáért folytatott harccal Spanyolországban. Bár az az eutanázia 2021-óta törvény adta lehetőség, többen mégis beavatkozhatnak mások döntésébe.

A 25 éves barcelonai nő életét sok minden nehezítette. Szülei válása, szerfüggőségük szétszakította a családot, amiért a fiatal lány többször a gyámhivatal gondozásába került. Noelia Castillót többször érte abúzus, majd 2022-ben a több férfi által elkövetett nemi erőszak áldozata lett, és ezt már nem sikerült feldolgoznia. Úgy döntött, véget vet az életének, kiugrott az ötödik emeletről. Az öngyilkossági kísérlet azonban nem járt sikerrel, Noelia deréktól lefelé lebénult, komoly testi és lelki fájdalmai vannak és 24 órás ellátásra szorul.

A tragikus részletek fontosak annak megértéséhez, hogy jutott el a nő az eutanáziáig.

Először 2024 augusztus 2-ára hagyták jóvá kérelmét, amelyett végül az utolsó pillanatban vont vissza egy bíró. Így Noelia lett az első, akinek eutanáziáért való harca bíróság elé került Spanyolországban. Apja volt az, aki az Abogados Cristianos (Keresztény Ügyvédek) nevű szervezet segítségével megakadályozta lánya eutanáziáját, mondván, olyan pszichiátriai zavarokban szenved, amelyektől nem beszámítható (több orvosi vélemény alapján ez nem helytálló). – Amikor először mondtam el a tervemet a családomnak, apám üvöltött velem, hogy nincs szívem, nem gondolok másokra, és minden, amit mondok, hazugság. Fájt – mesélte Noelia az Y ahora Sonsoles spanyol tévéműsorban. Igyekezett az apja cselekedeteivel kapcsolatos ellentmondásokat is bemutatni: – Soha nem hív fel, soha nem ír nekem. Csak akkor beszélünk, ha én keresem. Miért akarja, hogy éljek? Hogy egy kórházban tartson?

Noelia az elmúlt két évben sosem akart szerepelni, hangja csak egyetlen egyszer, utolsó napjaiban volt hallható. Az Abogados Cristianosé viszont folyamatosan jelen volt a médiában. A szervezet nem sokkal az eutanázia napja előtt ismételten kérte, hogy akadályozzák meg a lány halálát. – Tényleg elhiszi bárki is, hogy ez a lány, aki a fotóit nézve kisminkelve, megfésülve és mosolyogva jelenik meg, megérdemli a halált? – tették fel az érzéketlen, cinikus költői kérdést X-en közzétett üzenet, az interjú első részleteinek sugárzásával egy időben. Szerdán egy utolsó kísérletként – miután a strasbourgi emberi jogi bíróság sem látta megalapozottnak az eutanázia végrehajtásának megakadályozását – a nyomozóhatósághoz fordultak, rendkívüli ideiglenes intézkedések meghozatalát kérték a fiatal nő pszichiátriai kezelésének az elrendelésével. A bírónő illetékesség hiánya miatt elutasította a kérelmet.

Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Ha öngyilkossági gondolatai vannak, kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.