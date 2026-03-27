Viharos szélre, esőre és hóra is figyelmeztetnek a meteorológusok

2026-03-27 05:32:00 CET

Míg pénteken zordabb lehet az idő, főleg a Dunántúl nyugati részén, de szombattól, még inkább vasárnaptól enyhülés várható, több napsütéssel.

Péntek késő estig a Dunántúl nyugati részein az északi szelet gyakran kísérik 70-90 km/h közötti lökések. Elsősorban Vas és Zala vármegyében, a Balaton nyugati részein és a Bakonyban, holnap napközben már Somogyban is időnként 90-95 km/h-t elérő vagy azt meghaladó széllökések is előfordulhatnak – írja a honlapján a HungaroMet. Az Északi-középhegység keleti részén és annak déli előterében az északkeleti szelet kísérhetik időnként 70-80 km/h-s lökések.

Jelentős csapadék is várható, kiemelten a Dunántúl nyugati felében a 24 órás csapadékösszeg területi átlagban péntek reggelig meghaladhatja a 20-30 millimétert, lokálisan akár a 40 millimétert is. Péntekre virradóra a Nyugat-Dunántúlon, illetve Veszprém vármegyében jelentős bizonytalanság mellett a csapadék intenzitástól függően lassan gyarapodó, olvadozó tapadó hó, átlagosan 2 centiméter hó hullhat. A Bakony magasabb térszínein, illetve a Soproni- és Kőszegi-hegységben viszont akár 5-10 cm, vagy a feletti hóréteg sem kizárt, de a csapadékintenzitás csökkenésével ismét egyre inkább eső valószínű, a lehullott hó gyors olvadásnak indul.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 10 fok között várható, az alacsonyabb értékek nyugaton lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken a nyugati országrészben 3 és 12, a Dunától keletre 13 és 20 fok között valószínű.

Az Időkép előrejelzése szerint szombaton délen erősen felhős, helyenként borult, máshol változóan felhős-napos lesz az idő. Még többfelé kialakulhat kisebb eső, futó zápor. A Dunántúlon az északi, északnyugati szél viharossá fokozódik, a Dunától keletre az északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz erős, néhol viharos. A reggeli 1-9 fokot követően napközben 9-21 fokra van kilátás, ismét nyugaton és délnyugaton mérhetjük az alacsonyabb maximumokat. Vasárnap már több helyen kisüthet a nap, szakadozott lesz a felhőzet. Napközben a gomolyfelhőzet megnövekedhet, és elszórtan záporok alakulhatnak ki. Marad a szeles idő, országszerte erős, többfelé viharos széllökések kísérhetik az északias szelet. A csúcshőmérséklet általában 11-18 fok között valószínű.