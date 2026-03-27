Bocsánatot kért a pannonhalmi főapát, miután szerepelt a fideszes jelölt kampányújságában

2026-03-27 07:57:00 CET

Egyúttal emlékeztetett: korábban Magyar Pétert személyesen is fogadta, akivel ugyancsak régi ismertség köti össze.

Bocsánatot kért a pannonhalmi főapát, ha bárkiben rossz érzést vagy meghasonlást keltett, amiért szerepelt egy fideszes jelölt kampánykiadványában – derül ki a Szemlélek írásából.

Az ügy előzménye, hogy Hortobágyi Cirill fényképe és nyilatkozata szerepel a Budapest XII. kerületében induló Steiner Attila brosúrájában. A kiadványban a párt ígéretei mellett a Brüsszel- és Ukrajna-ellenes propaganda is bőségesen teret kap.

Hortobágyi Cirill a lapnak megküldött reakciójában hangsúlyozta: a látszat ellenére sem kíván részt venni egyetlen párt politikai kampányában sem. Jelezte, több, a közéletben szerepet vállaló emberrel áll kapcsolatban, ezek azonban emberi és nem pártpolitikai megfontolásból jöttek létre, ezek elsősorban emberi és baráti viszonyok.

„1985 óta papként, 1988 óta tanárként szolgálok. Számtalan egykori tanítványom közé tartozik a közéleti szereplők, politikusok, döntéshozók között Steiner Attila is, akit eskettem, és akinek gyermekeit is megkereszteltem. Attilával és családjával fennálló kapcsolatom személyes és lelkipásztori természetű, ezért azt nem szakítom meg amiatt, hogy ő közéleti szerepet vállal”

– fogalmazott.

Emlékeztetett: ez az alapállás vezette akkor is, amikor Pannonhalmán vendégként fogadta Magyar Pétert is, akivel szintén régi ismeretség köti össze. „Meggyőződésem, hogy papként és tanárként az a feladatom, hogy az emberi kapcsolatokban a napi politikai megosztottságon felülemelkedve maradjak jelen. Arra törekszem, hogy az evangélium értékrendjét és az egyház társadalmi tanítását nyitott, meghívó módon közvetítsem. Akkor is, ha ez nem minden esetben talál azonnali megértésre” – jelentette ki.

Hortobágyi Cirill hiszi, hogy amíg az emberi kapcsolatok megmaradnak, addig a párbeszéd és egymás kölcsönös formálásának lehetősége is fennáll. Éppen ezért az ilyen ügyeket nem jogi és politikai, hanem emberi és lelkipásztori szempontból kezeli. Emiatt mindenkit arra kér, hogy egy fénykép értelmezésekor vegye figyelembe ezen szempontokat is.