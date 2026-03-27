Az Orbán-kormány bárányai hallgatnak, a hatóságok villámgyorsak voltak, amikor mozdulni kellett a titkosszolgálati akcióról kitálaló Szabó Bence ellen

2026-03-27 05:55:00 CET

Úgy gyanúsították meg hivatali visszaéléssel a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) volt főnyomozóját, hogy a lefoglalt digitális eszközök tartalmának értékelésére még idejük sem lehetett – tudtuk meg a férfi ügyvédjétől.

Sem a rendőrség, sem a belügy, de még az Alkotmányvédelmi Hivatal sem reagált a Népszavának érdemben azokra a rendkívül súlyos vádakra, amelyeket Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) volt főnyomozója tárt a nyilvánosság elé. A Direkt36-nak adott vallomása szerint – mint arról írtunk – a magyar titkosszolgálat kiterjedt akciót indított a Tisza Párt ellehetetlenítésére, a szálak pedig egészen a Rogán Antal ellenőrzése alatt álló Alkotmányvédelmi Hivatalig (AH) vezetnek.

A történet középpontjában egy titokzatos, „Henry” fedőnevű ügynök áll, aki egy olyan csoporthoz tartozik, amely nemcsak a titkosszolgálati szervek felett diszponál, de közvetlen hatása van a sajtó egy részére is. Szabó Bence szerint a csoport tevékenysége egyértelműen politikai motivációjú: a cél a 2026-os választások befolyásolása és a Fidesz fő vetélytársának bedöntése még az áprilisi voksolás előtt. „Henry” először egy 19 éves, a Tiszához kötődő informatikust próbált beszervezni, ám a folyamat során „eldicsekedett” olyan részletekkel is, amelyekből kiderült, hogy egy Magyar Péter ellen irányuló, kiterjedt akció részese. A beszervezési kísérlet során az ügynök még prostituáltak igénybevételét is felajánlotta jutalomként a fiatal informatikusnak.

Amikor a valójában mindvégig a Tiszának segítő informatikus megpróbálta lebuktatni „Henryt”, a gépezet váratlanul visszavágott. Az Alkotmányvédelem lépett közbe, méghozzá egy gyermekpornográfia vádjával megtámogatott névtelen feljelentéssel. Szabó Bence és kollégái, akik a rendőrség részéről vonultak ki az ügyben, döbbenetes tapasztalatokról számoltak be: az AH tisztjei nyíltan instruálták őket, hogy milyen irányba kellene terelniük a nyomozást. Ez a típusú nyomásgyakorlás a nyílt eszközökkel dolgozó rendőrségre Szabó szerint a legsötétebb kommunista és fasiszta diktatúrák gyakorlatát idézi, és súlyos törvénysértést valósít meg.

A nyomozók azonban a gyermekpornográf tartalom helyett a titkosszolgálati akció valódi bizonyítékait, „Henry” chatelésének nyomait találták meg a lefoglalt gépeken. Noha az AH próbálta elbagatellizálni ezeket a nyomokat, a gépezet nem állt le: egy másik, nem Szabó alá tartozó NNI-osztály később mégis meggyanúsította a két informatikust kémeszköz gyártásával és adatszivárogtatással. Szabó Bence, látva a titkosszolgálat alkotmányellenes működését, végül a nyilvánossághoz fordult.

A hatalom válasza rekordgyorsasággal érkezett. A cikk keddi megjelenését követően szerda hajnalban már házkutatást tartottak a nyomozónál. Laczó Adrienn, Szabó Bence ügyvédje lapunknak azt mondta, az eljárás sebessége egészen szokatlan volt. Védencét – mint mondta – úgy gyanúsították meg hivatali visszaéléssel, hogy a lefoglalt digitális eszközök tartalmának kiértékelésére még idejük sem lehetett a hatóságoknak.

A kormányzati válaszreakció közben a terelés irányába indult el. Míg az Alkotmányvédelmi Hivatal egy zavaros, konkrétumok nélküli jelentést gyártott arról, hogy valójában kémelhárítási célból figyelték az informatikusokat, addig a Fidesz-KDNP már az ukrán szálat emlegeti. Szijjártó Péter kész tényként közölte az ukrán szolgálatok beavatkozását, Orbán Viktor pedig egyenesen Volodimir Zelenszkij elnököt szólította fel az ügynökök visszavonása miatt. Szakmai források szerint azonban nevetséges az érvelés: ha a két informatikus valóban veszélyes idegen ügynök lenne – akik közül az egyik a beszervezés idején még csak 16-17 éves lehetett –, aligha járhatnának szabadlábon.

Ezzel párhuzamosan a kormány Panyi Szabolcs újságírót is célba vette, kémkedéssel vádolták meg és feljelentették. Panyi Szabolcs bűne az volt, hogy nyilvánosságra hozta Szijjártó Péter és Szergej Lavrov 2020-as beszélgetésének leiratát, valamint cikkeiben rámutatott: NATO-szolgálatoknak információik vannak arról, hogy 2016 óta orosz drágakövek és készpénz érkezhetett Magyarországra kormányzati gépeken. Az újságíró szerint az ellene felhozott vád csupán egy „elővágás”, amellyel a kormány megpróbálja elejét venni az orosz titkosszolgálati beépülést bemutató további munkájának. A Külügyminisztérium erre a Telexnek egyetlen szóval reagált: „Nevetséges”.