Hadházy Ákos: Fegyelmi eljárás indult Hatvanpuszta építésze ellen

fegyelmi eljárás;Hadházy Ákos;Hatvanpuszta;

2026-03-27 08:32:00 CET

A független országgyűlési képviselő közölte, az építész minden szakmai szabályt lábbal tiport, amikor lerombolta a műemlék istállókat.

Az Építészkamara Etikai-fegyelmi Bizottsága eljárást indított Taraczky Dániel, Hatvanpuszta tervezője ellen – írta egy pénteki Facebook-posztjában Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő emlékeztetett: az eljárást ő maga kezdeményezte, mégpedig azért, mert jogi álláspontja szerint az építész társtettes a védett műemlék istállók lerombolásában, „ez pedig minden szakmai szabályt lábbal tipor”. Mindemellett bűncselekménynek tartja a történteket. Az ellenzéki politikus szerint Taraczky Dániel „persze valószínűleg csak röhög ezen, ő időközben milliárdos lett abból, hogy Orbán pl. Citadella (és a Szabadság szobor keresztjének) megtervezésével is megbízta.”

Hadházy Ákos azért tartja fontosnak az eljárást, mivel annak végén „Orbánnak lesz egy papírja arról, hogy lerombolta a műemlékeket”, amit bűncselekménynek tart. Szerinte nem véletlen, hogy a fegyelmi bizottság korábbi elnöke meg akarta akadályozni az eljárás lefolytatását. Emlékeztetett: a történtek nyomán bizalmi szavazást tartottak a személyéről, amit elveszített és ennek nyomán lemondott. Mindenesetre annyit elért, hogy az eljárásnak nem lesz eredménye a választások előtt, így csökkent a procedúra jelentősége. Reményét fejezte ki, hogy amennyiben az ellenzék nyer, akkor a „felszabadított” állami műemlékvédelmi hatóság „kimondja majd azt, ami nyilvánvaló”.

„Ha pedig a csalásoknak köszönhetően a Fidesz magát merné győztesnek kikiáltani, akkor úgyis mindegy. Akkor nem ezen az etikai bizottságon, hanem a magyar népen múlik, a megoldás” – zárta posztját Hadházy Ákos.