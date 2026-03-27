Pintér Sándor szerint kollégái árulónak tartják a Tisza elleni titkosszolgálati műveletről beszélő Szabó Bencét

Árulónak tartják kollégái a Tisza párt elleni titkosszolgálati műveletről nyilvánosan beszélő Szabó Bence korábbi rendőr századost a belügyminiszter szerint.
Pintér Sándor egy pénteki, Pápán tartott kampányrendezvényen a Telex kérdésére beszélt erről.
Mint mondta, a Nemzeti Nyomozó Iroda volt nyomozója ellen büntetőeljárás van folyamatban, aminek eredményét mindenféleképpen megvárná. Ő maga nehezen tudja értelmezni, hogy két független szerv, egymástól független tevékenységi körben nyomás alá helyezze.
A miniszter a maga részéről csak azt az esetet tudja értelmezni, amikor egy felügyeleti vagy irányító szerv nyomást gyakorol. Pintér Sándor szerint meg kell várni, Szabó Bence a kihallgatásán ezt hogyan fogja értelmezni és akkor választ kapunk arra a kérdésre, miként gyakorolhatott nyomást az Alkotmányvédelmi Hivatal a rendőrségre.