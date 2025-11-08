Lázár János tárcája hónapokig vizsgálhatja, hogy megszüntethető-e a műemléki védettség Hatvanpusztán

eljárás;megszüntetés;rombolás;Hadházy Ákos;Hatvanpuszta;műemléki védettség;Építési és Közlekedési Minisztérium;

2025-11-08 10:08:00 CET

Az Orbán család luxusbirtokán történt visszaélések ügyében Hadházy Ákos feljelentéseit a hatóságok eddig visszadobták.

Lázár minisztériuma arról értesített, hogy megkezdték a beadványom elbírálását Hatvanpusztáról. Azt kértem, hogy töröljék a védettséget a két földig rombolt műemlék istálló helyén épült tíz luxuslakást és hatalmas étkezőt, klubhelyiségeket rejtő kastélyépület esetében – írja szombati Facebook-posztjában Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő, fel is sorolja, hogy a volt műemlékek helyén vendégház és műhelylak címén például pálinkafőző terasz, kocsiszín, lakások, mélyhűtő kamrák találhatók.

– A műemlékvédelmi államtitkárság levele szerint személyesen fognak meggyőződni a dologról és ez bizony eltarthat több hónapig. Van egy olyan sejtésem, hogy a döntést jövő áprilisig nem sikerül meghozniuk. Őszintén nem irigylem a bentmaradt műemlékvédelmi szakembereket. Hiszen ha egy minimális szakmai tartás maradt bennük, nem tehetnek mást, mint hogy kiadják a papírt arról, hogy Orbán sleppje mekkora ordas nagyot hazudott arról, hogy Hatvanpuszta a „műemlékvédelem gyönyörű példája” – fogalmazott az ellenzéki politikus.

Az ellenzéki politikus szerint egy műemléki törlés papírt is adna arról, hogy Orbánék 2-től 5 évig terjedő börtönnel büntethető bűncselekményt követtek el, ugyanis ennyi jár egy műemlék megsemmisítéséért.

– Viszont ha félnek attól, hogy Lázár kirúgja őket és ezért magukat leköpve nem szüntetik meg a védettséget, akkor továbbra is kereshetjük Orbánékat, hogy gondoskodjanak a „műemlék” láthatóságának törvényben előírt biztosításáról – jegyezte meg Hadházy Ákos a minisztérium illetékeseinek eljárásáról.